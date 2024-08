Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 3.000 μέτρα σημείωσε ο Νορβηγός Γιάκομπ Ίνγεμπριγκτσεν που έτρεξε στο Diamond League στη Σιλέσια σε 7:15,55.

Ένα ακόμη νέο παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε στο Diamond League στη Σιλέσια. Ο Νορβηγός Γιάκομπ Ίνγεμπριγκτσεν έτρεξε τα 3.000 μέτρα σε 7:15:55, επίδοση που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ στην ιστορία του αγωνίσματος.

Με αυτόν τον τρόπο ο Σκανδιναβός αθλητής «έριξε» το προηγούμενο παγκόσμιο περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Πιο συγκεκριμένα η προηγούμενη επίδοση ανήκε στον Ντάνιελ Κόμεν που το 1996 είχε τρέξει σε χρόνο 7:20:67.

OUT OF THIS WORLD ‼️



🇳🇴's Jakob Ingebrigtsen obliterates the 3000m world record at the @MemorialKamili with 7:17.55 🤯



He goes more than 3 seconds faster than the previous world record 😮‍💨#DiamondLeague pic.twitter.com/iPTqnnl91D