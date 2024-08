Οι χορηγοί τους τα βρήκαν και οι Αρμάντ Ντουπλάντις και Κάρστεν Βάρχολμ θα αναμετερηθούν σε κούρσα 100μ. στις 4 Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη.

Μια ξεχωριστή μονομαχία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν οι φίλοι του στίβου στο Letzigrund Stadium της Ζυρίχης στις 4 Σεπτεμβρίου, με τον Αρμάντ Ντουπλάντις και τον Κάρστεν Βάρχολμ να συναγωνίζονται σε κούρσα 100μ., μια ημέρα πριν από το κυρίως πρόγραμμα στο Diamond League της ελβετικής πόλης.

Η ιδέα για τη συγκεκριμένη κούρσα υπήρχε εδώ και ένα χρόνο και τώρα θα γίνει πραγματικότητα έπειτα από συμφωνία των χορηγών, ανάμεσα στον δις ολυμπιονίκης του επί κοντώ Αρμάντ Ντουπλάντις και τον Νορβηγό, Κάρστεν Βάρχολμ, κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στα 400μ. εμπ. με 45.94 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Ο αγώνας θα γίνει Letzigrund Stadium, ενώ την ίδια ημέρα το Diamond League της Ζυρχίης θα αρχίσει με το επί κοντώ γυναικών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Για τον Ντουπλάντις θα είναι ο πρώτος αγώνας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου με 6.25μ. βελτίωσε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ.

Throwing it back to when Mondo Duplantis 🇸🇪 ran 10.57s (2.1) over 100m at the age of 18.



The sprinting skills are there!😅pic.twitter.com/0bqu2SSCGU