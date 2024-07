Κορυφαίες επιδόσεις βγήκαν στα 800μ. ανδρών στο Diamond League στο Παρίσι, με τρεις δρομείς να κατεβαίνουν το 1:42, πώς διαμορφώθηκε το Top 10 όλων των εποχών.

Μια από τις ταχύτερες κούρσες όλων των εποχών στα 800μ. ανδρών έγινε το απόγευμα της Κυριακής (7/7) στο Diamond League του Παρισιού.

Τρεις δρομείς κατέβηκαν το 1:42 κι άλλοι τρεις το 1:43, φέρνοντας ανακατατάξεις στο Top 10 των επιδόσεων όλων των εποχών στην απόσταση.

Ο Αλγερινός Τζαμέλ Σετζατί με 1:41.56 ήταν ο νικητής, Ο 25χρονος, «ασημένιος» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Γιουτζίν το 2022, «διέλυσε» το ατομικό του ρεκόρ (1:43.06 από το 2023) πετυχαίνοντας την 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών.

Καλύτεροι παραμένουν ο Κενυάτης, Νταβίντ Ρουντίσα, με το παγκόμσιο ρεκόρ (1:40.91) από τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012 και ο Δανός, Γουίλσον Κίκπετερ, με το 1:41.11 του Δανού, από τον Αύγουστο του 1997 στην Κολωνία.

Ο Εμάνουελ Βανιόνι σημείωσε 1:41.58, ο Κενυάτης βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ (1:41.70 από τον φετινό Ιούνιο) και από την 3η θέση, κατέβηκε στην 4η θέση της λίστας των κρουφαίων όλων των εποχών.

Στην 5η θέση όλων των εποχών βρέθηκε ο Γάλλος, Γκαμπριέλ Τουάλ με εθνινό ρεκόρ στο 1:41.61 και έγινε ο 8ος δρομέας στην ιστορία που κατεβαίνει το 1:42.

Ατομικά ρεκόρ σημείωσαν οι Κενυάτες, Αρον Τσεμινίγκουα και Γουικλάιφ Κινιάμαλ, τερμάτισαν σε 1:42.08 και βρέθηκαν στην 9η θέση της λίστας όλων των εποχών, ενώ το 1:43 κατέβηκε και ο Βέλγος, Ελιοτ Κρέσταν (1:42.43).

1. 🇰🇪 David Rudisha, 1:40.91 (2012)

2. 🇩🇰 Wilson Kipketer, 1:41.11 (1997)

3. 🇩🇿 Djamel Sedjati, 1:41.56 (2024)

4. 🇰🇪 Emmanuel Wanyonyi, 1:41.58 (2024)

5. 🇫🇷 Gabriel Tual, 1:41.61 (2024)

6. 🇬🇧 Sebastian…