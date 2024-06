Το Piraeus Street Long Jump έφερε ξανά τον στίβο εκτός σταδίου

Αποθέωση του κορυφαίου Έλληνα αθλητή Μίλτου Τεντόγλου στον Πειραιά στο 2ο Piraeus Street Long Jump .

Το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ο εξαιρετικός καιρός και οι σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες του άλματος εις μήκος συνέθεσαν την πανέμορφη εικόνα του 2ου Piraeus Street Long Jump που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Πειραιά με τον ΣΕΓΑΣ, την Κυριακή 23 Ιουνίου, γράφοντας και πάλι ιστορία.

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που αποτελεί τον πρώτο αγώνα άλματος σε μήκος εκτός σταδίου, που έγινε για πρώτη φορά πέρσι στην Ελλάδα, συγκέντρωσε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος χιλιάδες κόσμου, που κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης του Πειραιά για να αποθεώσουν τον χρυσό Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου μαζί με κορυφαία αστέρια του άλματος εις μήκος από 13 χώρες όπως: Σουηδία, Ιρλανδία, Τσεχία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Σερβία, Τουρκία, Πολωνία, Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, στον πρώτο του αγώνα στον ανοιχτό στίβο στην Ελλάδα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8,06μ., μοιράζοντας χαμόγελα και αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους, βγάζοντας εκατοντάδες φωτογραφίες με φίλους του στίβου που περίμεναν υπομονετικά και ακούγοντας πολλές φορές ρυθμικά το όνομά του.

Το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός πραγματοποιήθηκε με τη σφραγίδα της World Athletics που συμπεριέλαβε τη διοργάνωση στη σειρά World Athletics Continental Tour, στην κατηγορία Silver, σε ένα μοναδικό venue το οποίο δημιουργήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της World Athletics, σε λιγότερο από 24 ώρες, ειδικά για το Piraeus Street Long Jump 2024.

Τα φώτα του παγκόσμιου αθλητισμού ήταν στραμμένα στον Πειραιά και μέσω της ζωντανής μετάδοσης από τον τηλεοπτικό σταθμό ONE CHANNEL, αλλά και διαδικτυακά μέσω του megatv.com, του mega play και του in.gr/insports, έφτασαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μοναδικές εικόνες με εντυπωσιακά άλματα των αθλητών, με φόντο το Δημοτικό Θέατρο και τον Πύργο του Πειραιά, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του στίβου.

Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που εξέπεμψε ο Πύργος του Πειραιά, ο οποίος φωταγωγήθηκε για το 2ο Piraeus Street Long Jump, καθώς η Piraeus Tower Α.Ε. (Κοινοπραξία DIMAND, EBRD, PRODEA Investments) ήταν Official Partner του event.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Βασίλη Οικονόμου, του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ Σοφίας Σακοράφα, του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά Νίκου Γέμελου, αιρετών του Δήμου Πειραιά και του Ομοσπονδιακού προπονητή αλμάτων και προπονητή του Μίλτου Τεντόγλου Γιώργου Πομάσκι κ.ά. Ο Δήμος Πειραιά και ο ΣΕΓΑΣ ένωσαν τις δυνάμεις τους, για ακόμα μία φορά, σε ένα σπουδαίο γεγονός άλματος εις μήκος εκτός σταδίου, που συνδύασε την ενέργεια, το πάθος και την αδρεναλίνη κορυφαίων αθλητών του άλματος εις μήκος με την ιστορία του Πειραιά.

Αναβίωση του άλματος εις μήκος 168 χρόνια μετά

Ο Πειραιάς αναβίωσε για ακόμα μία χρονιά το άθλημα του άλματος εις μήκος με το Piraeus Street Long Jump στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, προσελκύοντας τους κορυφαίους άλτες του κόσμου σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Σύμφωνα με το ιστορικό έγγραφο ντοκουμέντο, υπό τον τίτλο «Αγωνίσματα τίθενται πέντε - οι «άγνωστοι Ολυμπιακοί» του 1856», το 1856 πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά τα ακόλουθα πέντε αγωνίσματα: το πήδημα, το άλμα σε μήκος, η δισκοβολία (λιθοβολία), το τρέξιμο και το πάλεμα.

Τρία άλματα στα 8 μέτρα στους άνδρες και ρεκόρ στις γυναίκες

Στους άνδρες, την πρώτη θέση κατέκτησε ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου με ένα άλμα στα 8,06μ. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Βούλγαρος Bozhidar Saraboyukov με άλμα στα 8,05μ. και τρίτος τερμάτισε ο Τσέχος Petr Meindlschmid με άλμα στα 8,00μ.

Στις γυναίκες, η Ρουμάνα Alina Rotaru-Kottmann έκανε την τρίτη καλύτερη επίδοση εφέτος στον κόσμο και πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 6,94μ., σπάζοντας το ρεκόρ της διοργάνωσης. Η Κύπρια Filippa Kviten έλαβε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6,64μ. και η Πολωνή Magdalena Bokun κατέκτησε την τρίτη θέση με άλμα στα 6,55μ.

Ακολουθούν δηλώσεις εκπροσώπων της διοργάνωσης.

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά: «Moναδικές στιγμές ζήσαμε την Κυριακή στον Πειραιά στο Piraeus Street Long Jump, το οποίο εντυπωσίασε τους θεατές, σε ένα ξεχωριστό αθλητικό γεγονός που διοργανώσαμε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ. Απολαύσαμε μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σημαντικούς αθλητές και αθλήτριες απ΄ όλο τον κόσμο, με εντυπωσιακά άλματα και καλές επιδόσεις με κορυφαίο φυσικά τον Χρυσό Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου. Ήταν μια μέρα γιορτής για την πόλη μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο αγώνας αυτός αποτελεί πλέον θεσμό για τον Πειραιά.

Δεν σταματάμε όμως εδώ. Ο Πειραιάς είναι συνυφασμένος με τον αθλητισμό και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διοργανώσουμε με επιτυχία κορυφαίους διεθνείς αγώνες. Θα ήθελα να συγχαρώ τους αθλητές για τις επιδόσεις τους, να ευχαριστήσω τον ΣΕΓΑΣ και την Πρόεδρο Σοφία Σακοράφα για τη συνεργασία και όλους όσοι εργάστηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της διοργάνωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το MEGA για τη διαδικτυακή μετάδοση του αγώνα από τα megatv.com, mega play και in.gr/insports και ασφαλώς τον τηλεοπτικό σταθμό ONΕ για τη ζωντανή κάλυψη του Piraeus Street Long Jump, καθώς προβλήθηκαν εντυπωσιακές εικόνες από την πόλη μας, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του Πειραιά».

Σοφία Σακοράφα, Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ: «Η δεύτερη χρονιά τέλεσης του 2ου Piraeus Street Long Jump προσέγγισε πολύ υψηλά στάνταρ οργάνωσης και προσέλκυσε πολλούς φιλάθλους, που έσπευσαν να θαυμάσουν τον Μίλτο Τεντόγλου, καθώς και κορυφαίους αθλητές και κορυφαίες αθλήτριες να αγωνίζονται μπροστά από ένα καταπληκτικής ομορφιάς μνημείο, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ως δημότης Πειραιά βλέπω να διεξάγονται διοργανώσεις αυτού του βεληνεκούς στην πόλη μου και σίγουρα η στήριξη που παρέχει η δημοτική αρχή, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να γίνει το μεγάλο λιμάνι της χώρας μας σημαντικός αθλητικός προορισμός.



Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ΣΕΓΑΣ και Δήμος Πειραιά, διοργανώσαμε μια μέρα νωρίτερα, εδώ σε αυτόν τον τόπο, με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά αγώνα Run Greece στην Αττική. Ο ΣΕΓΑΣ στήριξε το Piraeus Street Long Jump από την πρώτη του χρονιά, όπως πράττει σε κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία και θεωρώ ότι σταδιακά αυτός ο αγώνας θα καθιερωθεί και θα γίνει θεσμός. Η μικρή απόσταση του αγωνιστικού χώρου από τις κερκίδες μας βοήθησε να νιώσουμε το πάθος και τον ενθουσιασμό των αθλητών και των αθλητριών, είδαμε τα συναισθήματά τους να μεταδίδονται στον κόσμο, που με τη σειρά του χάρισε απλόχερα την ένθερμη υποστήριξή του. Με μεγάλη μου χαρά είδα ανάμεσα στους θεατές και πολλά μικρά παιδιά. Θέλουμε να έρθει νέο αίμα στον ελληνικό κλασικό αθλητισμό, να αναδειχτούν νέα φυντανάκια, για να συνεχιστεί η μεγάλη παράδοση της χώρας στο άθλημα.

Με εκδηλώσεις σαν το 2ο Piraeus Street Long Jump οι αθλητές, ο στίβος έρχονται κοντά στον κόσμο. Το άθλημα έχει ανάγκη να βγει από τα στάδια, να προσεγγίσει νέο κοινό, κι αυτό που είδαμε σήμερα αποτελεί πολύ σημαντικό όφελος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, περισσότεροι φίλαθλοι θα αγαπήσουν τον κλασικό αθλητισμό και το ενδιαφέρον των παλαιότερων θα τονωθεί, γιατί για εμάς είναι πολύ σημαντικό να έρθει ο κόσμος κοντά στο άθλημα και να ενισχύει τις προσπάθειες, όχι μόνο των κορυφαίων πρωταθλητών μας, αλλά όλων των αθλητών. Η παρουσία και η συμπαράσταση των φιλάθλων αποτελεί την ψυχή του κλασικού αθλητισμού».

Νίκος Γέμελος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Δήμου Πειραιά: «Ένα ακόμα Pireus Street Long Jump στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, ώστε να έχει η πόλη μας τη δυνατότητα να διοργανώνει τέτοια σπουδαία αθλητικά events έξω από το Δημοτικό Θέατρο! Ευχαριστώ φυσικά τον Μίλτο Τεντόγλου και τον προπονητή του Γιώργο Πομάσκι που είναι πάντα δίπλα μας. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και τους ευχόμαστε εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι Πειραιώτες καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν ήταν πολύ καλοί και τους περιμένουμε και του χρόνου. Το Piraeus Street Long Jump είναι πλέον θεσμός για την πόλη μας. Τέλος, ένα μπράβο σε όλους τους συνεργάτες και συντελεστές του Δήμου Πειραιά για την εξαιρετική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα».

Γιώργος Πομάσκι, Ομοσπονδιακός Προπονητής Αλμάτων και Προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου: «Είναι χαρά μας να γίνονται τέτοια γεγονότα και να μπορούν οι αθλητές να αγωνίζονται και να δείχνουν τις δυνατότητές τους. Είναι σημαντικό να έρχεται ο κόσμος κοντά στον αθλητισμό και να μπορεί να γνωρίσει τα αθλήματα, όπως αυτό του άλματος εις μήκος. Θα ήμουν πανευτυχής αν μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες δράσεις παντού, σε κάθε γειτονιά. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της διοργάνωσης».

Το Piraeus Street Long Jump διεξήχθη υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (World Athletics) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου (ΣΕΓΑΣ).

Platinum Sponsor της διοργάνωσης ήταν ο Δήμος Πειραιά.

Η διοργάνωση είχε ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τον Official TV Broadcaster το ONE CHANNEL, ενώ προβλήθηκε και στα megatv.com, mega play και in.gr/insports.

Silver Sponsor ήταν η Stoiximan.

Bronze Sponsors ήταν οι Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) – Cosco Shipping και ΖΑΓΟΡΙ.

Official Supporters ήταν οι Cardlink, COSMOTE και SKODA Synergy.

Official Partners ήταν οι Piraeus Tower Α.Ε. (Κοινοπραξία DIMAND, EBRD, PRODEA Investments), SIXT μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, adidas, Delatolas Express Cargo, UNI-PHARMA, ΙΕΚ ΑΛΦΑ, iBS και Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Sustainability Partner ήταν η π³= Plastic Pollution Prevention.

Helpers ήταν η Rescue Team DELTA και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στην ομαλή διεξαγωγή και ροή της διοργάνωσης συνέβαλαν οι εθελοντές του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Sports Production της διοργάνωσης ανέλαβαν οι ActiveMedia Group και Progame.