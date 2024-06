Στο Νο7 όλων των εποχών βρίσκεται πλέον η Βρετανίδα πρωταθλήτρια του επί κοντώ, Μόλι Κόντερι.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του κλειστού στίβου στο άλμα επί κοντώ, Μόλι Κόντερι, υπερέβη τα 4.92μ και ανέβηκε στο Νο7 όλων των εποχών στις γυναίκες.

Η Βρετανίδα άλτρια, που στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στη Ρώμη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 4.73μ, αγωνίστηκε σε μίτινγκ στην πόλη Τουλούζ και υπό κακές καιρικές συνθήκες -με κρύο και βροχή- κατάφερε να υπερβεί τα 4.92μ, με τη δεύτερη προσπάθειά της, και να κάνει ένα νέο ατομικό ρεκόρ.

Congratulations to @molly_caudery the best England has ever had!

——

⚠️⚠️ 4.92, PB, British Record, WL ⚠️⚠️#polevault pic.twitter.com/5M34uHYIYz