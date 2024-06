Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν «ιπτάμενος» στο Μπίντγκοζ της Πολωνίας και με 5.92μ. έκανε δικό του το πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ.

O Εμμανουήλ Kαραλής μπορεί να μην το πέτυχε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης ή πριν από μερικά 24ωρα στο δικό του μίτινγκ το «Fly Athens», όμως ο 24χρονος έβγαλε το άλμα που ζητούσε στο Μπίντγκοζ της Πολωνίας, ξεπέρασε τα 5.92μ. και έκανε δικό του το πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ, «σβήνοντας», τα 5,91 μ. που είχε ο Κώστας Φιλιππίδης από τις 4 Ιουλίου του 2015.

Στον αγώνα που φέρει το όνομα της Ιρένα Σεβίνσκα, ο Καραλής έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα άλμα στην καριέρα του.

Τα 5.87μ. που του χάρισαν το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης ανήκει στο παρελθόν, όπως βέβαια και το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ του Κώστα Φιλιππίδη.

Ο Ελληνας πρωταθλητής πήρε τη 2η θέση στον αγώνα στο Μπίντγκοτζ. Πέρασε με την 1η τα 5,55μ., με τη 2η προσπάθεια τα 5,75μ., με την 1η τα 5,82μ., καθάρισε με το 2ο άλμα τα 5,92μ. ενώ στο συνέχεια δοκίμασε τρεις φορές στα 6,02μ.

Νικητής στον αγώνα ήταν ο Ερνεστ Ομπιένα, με τον ασημένιο στο παγκόσμιο πρωταθλητή από τις Φιλιππίνες να ξεπερνά τα 5,97μ., πετυχαίνοντας ρεκόρ περιόδου, ενώ και αυτός δοκίμασε στα 6,02μ., στην προσπάθεια να βελτιώσει κατά δύο εκατοστά το ρεκόρ της χώρας του.

5.97m!!🔥



World Silver medallist, EJ Obiena 🇵🇭 rose over a Season's Best of 5.97m to win the men's Pole Vault at the Irena Szewinska Memorial in Bygoszcz.



Emmanouil Karalis 🇬🇷 went over a big PB & Greek National Record of 5.92m to finish 2nd. They both went on to attempt 6.02m. pic.twitter.com/DIeaP14qpG