Έτοιμος για την πρεμιέρα ο Τεντόγλου: «Να κάνω κάτι καλό όπως συνηθίζω, έχω αυτοπεποίθηση»

Εν όψει της πρεμιέρας του στον ανοιχτό, ο Μίλτος Τεντόγλου δήλωσε πως ένα 8.20μ θα ήταν μία καλή επίδοση για αρχή ενώ τόνισε πως αν κάποιος είναι πολύ καλός μπορεί να ξεμπερδέψει με τον αγώνα μέσα σε πέντε λεπτά.

Στη συνέντευξη Τύπου του Diamond League της Ντόχα παρευρέθηκε ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου, λίγες ώρες πριν κάνει την πρεμιέρα του στη σεζόν του ανοιχτού 2024.

Η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε αφορούσε στο κίνητρό του και πως το διατηρεί αφού ο ίδιος έχει κατακτήσει το πάντα πλέον, με τον Τεντόγλου να απαντά πως η αγάπη του για το μήκος είναι η κινητήρια δύναμή του έπειτα εξήγησε πως στην προπόνησή του δεν έχουν αλλάξει πολλά στην προπόνησή του:

«Συνεχίζω να έχω κίνητρο γιατί αγαπώ πραγματικά το μήκος, μου αρέσει να κάνω μήκος και προσπαθώ πολύ για να πηδάω καλύτερα κάθε φορά. Φέτος, είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά, είναι χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων και είμαι ενθουσιασμένος.

Αυτός είναι ο πρώτος μου αγώνας και τον επόμενο μήνα έχουμε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που είναι ένας σημαντικός αγώνας για μένα. Μετά δεν έχουμε αρκετούς αγώνες, γιατί στα Diamond League έχει μήκος ξανά μετά το Παρίσι, οπότε θα έχω χρόνο να προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα φέτος απλά κάνω περισσότερο ποιοτική προπόνηση. Έχω αυτοπεποίθηση, δεν έχω τραυματισμούς, είμαι καλά».

Σχετικά με την πρεμιέρα του στη σεζόν, στον αυριανό (10/5) αγώνα στη Ντόχα, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι είπε: «Αύριο θα ήθελα να κάνω κάτι καλό. Είναι αρκετά νωρίς για μένα, συνήθως δεν ξεκινάω τόσο νωρίς οπότε δεν προσδοκώ πάρα πολλά από τον πρώτο μου αγώνα. Θα ήθελα κάτι καλό όμως όπως συνηθίζω να κάνω».

Σε ερώτηση αν ο ίδιος αντιλαμβάνεται από την ώρα που ξυπνάει το πρωί αν ο αγώνας που θα κάνει εκείνη τη μέρα θα είναι καλός και πόσο περίπου θα μπορέσει να πηδήξει, απάντησε: «Ναι, συνήθως ξέρω πόσο θα μπορούσα να πηδήξω σε έναν αγώνα και αν θα πάω καλά. Τώρα, δηλαδή, νιώθω πως αύριο θα είναι μέρα για 8.20μ περίπου», απάντησε με τον δημοσιογράφο να του λέει αστειευόμενος πως αν τον δουν στο πρωινό να χαμογελάει τότε θα περιμένουν ακόμα περισσότερα από εκείνον.

Ο ίδιος δημοσιογράφος αφού άκουσε την Παγκόσμια πρωταθλήτρια του επί κοντώ, Νίνα Κένεντι, να εξηγεί πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι στον αγώνα για 3 ώρες, ρώτησε τον Τεντόγλου αν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, του αρέσει να παρακολουθεί τους αντιπάλους του κάνουν άλματα ή συγκεντρώνεται μόνο στον εαυτό του, με τον ίδιο να απαντά: «Μου αρέσει να βλέπω τα άλματά τους όμως το μήκος δεν είναι σαν το επί κοντώ. Μπορείς να ξεμπερδέψεις σε 5 λεπτά αν είσαι πολύ καλός…».

Στη συνέχεια τον ρώτησαν αν πιστεύει πως οι αντίπαλοί του σκέφτονται πως αν νικήσουν τον Τεντόγλου τότε θα έχουν πετύχει έναν στόχο ο ίδιος είπε: «Δεν είμαι εγώ αυτός που πρέπει να το απαντήσει αυτό. Δηλαδή, ξέρω πως είμαι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή αλλά ξέρω και πως μπορούν όλοι να πηδήξουν καλά ανά πάσα στιγμή. Όμως, ναι, πιστεύω πως τους πρεσάρω».

"My magical distance is 8.75m"



