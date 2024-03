Ο Καρλ Λιούις πόσταρε το σχόλιο του Τεντόγλου για την αλλαγή στη βαλβίδα του μήκους

Ο θρύλος του στίβου Καρλ Λιούις, πόσταρε τις δηλώσεις του Τεντόγλου σχετικά με το σχόλιο που έκανε για την αλλαγή που θέλει να κάνει η WA με την βαλβίδα και τον συνεχάρη.

Ο σπουδαίος Καρλ Λιούις έκανε ένα ποστάρισμα με δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου για τις αλλαγές που ετοιμάζει η Παγκόσμια ομοσπονδία στο μήκος.

H WA θα καταργήσει δοκιμαστικά την βαλβίδα και θα βγάλει την πλαστελίνη που καθορίζει το άλμα αν είναι έγκυρο ή άκυρο, με μία μεγαλύτερη βαλβίδα, όπου ανάλογα από το που θα πατούν οι αθλητές, θα μετράει το άλμα τους.

Μία αλλαγή που στην συντριπτική πλειοψηφία διαφωνούν οι αθλητές, αλλά ο Τεντόγλου ως παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει υψώσει τη φωνή του σχετικά με αυτό.

«Δεν μας ακούνε. Είμαι ο χρυσός ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής και η γνώμη μου είναι σαν να μην έχει σημασία» είπε στο Athletics Weekly τονίζοντας πως η ομοσπονδία δεν σέβεται τους αθλητές και πρέπει κάποια στιγμή να τους ακούσει. Τόνισε μάλιστα ότι η αλλαγή αυτή, αφαιρεί όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία που κάνουν δύσκολο το άθλημα και ιδιαίτερο.

Με αυτή την άποψη συμφώνησε και ο Καρλ Λιούις, που πόσταρε το βίντεο με τις δηλώσεις του Μίλτου, σχολιάζοντας:

«Γι΄ αυτό ακριβώς πρέπει να ενημερώνουν τους αθλητές. Δεν θα συμφωνούσαν ποτέ με αυτή την αλλαγή στο φορμάτ. Εχω ακούσει τόσες απόψεις, αλλά ποτέ από αθλητή (μέχρι τώρα). Τώρα πρέπει κάθε άλτης να μιλήσει και να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν θα αποδεχτούν αυτές τις αλλαγές».

This is exactly why the athletes need to be consulted. They would never agree with this format change. I've heard so many opinions but not from the jumpers. Now, every jumper needs to speak up and make them understand that they will not accept these changes. https://t.co/YYRmYtOAer