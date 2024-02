Εκατοντάδες άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής σήμερα (22/2) στον Κέλβιν Κίπτουμ, τον Κενυάτη μαραθωνοδρόμο που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα πριν από έντεκα ημέρες.

Με τραγούδια, αλλά και διαστήματα απόλυτης σιωπής, έγινε η πομπή της σορού του Κέλβιν Κίπτουμ στους δρόμους του Ελντορέτ.

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον μαραθώνιο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Κένυα και αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Ο Κίπτουμ, πέθανε σε ηλικία 24 ετών και η κηδεία του θα γίνει παρουσία του Προέδρου της χώρας Γουίλιαμ Ρούτο. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κεπσάμο, το χωριό στην κοιλάδα Ριφτ (δυτικά) όπου ζούσε ο αθλητής και η οικογένειά του.

KENYA's capital of athletics pauses to say goodbye to Kelvin Kiptum. pic.twitter.com/EYr6bWZOft