Μία τεράστια αλλαγή θέλει να φέρει στο μήκος η Παγκόσμια ομοσπονδία, βγάζοντας τη βαλβίδα και τοποθετώντας μία ζώνη απογείωσης.

Η Παγκόσμια ομοσπονδία στίβου (World Athletics) θα δοκιμάσει ένα νέο φορμάτ στο αγώνισμα του μήκους, το οποίο ενδέχεται να αλλάξει ριζικά το αγώνισμα. Ο CEO της World Athletics, Τζον Ρίτζιον, αποκάλυψε πως μετά από συλλογή δεδομένων από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το καλοκαίρι του 2023 προέκυψε πως το 1/3 των αθλητών κάνουν άκυρα άλματα και γι’ αυτό σκέφτηκαν να δοκιμάσουν αντί για βαλβίδα, μία ζώνη απογείωσης.

Θα πρόκειται για ένα κομμάτι ταρτάν, το οποίο θα είναι βαμμένο λευκό, και κάθε άλμα θα μετράει από το σημείο που ο αθλητής/η αθλήτρια πάτησε και έτσι όποιος πηδάει πιο μακριά θα νικά. Ο σκοπός του εγχειρήματος είναι να μην γίνονται άκυρα άλματα και έτσι ο θεατής να βλέπει μεγάλα άλματα και ακόμη πιο δραματικούς αγώνες, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο CEO της WA. O ίδιος πρόσθεσε πως αν αυτή η ιδέα δεν περάσει τα τεστ, τότε δεν θα την περάσουν ποτέ για τους μεγάλους αγώνες.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, αναμένεται αυτή η αλλαγή να παρουσιαστεί και να δοκιμαστεί σε χαμηλότερου επιπέδου αγώνες από τη φετινή κιόλας χρονιά ώστε να μπορέσουν να την παρουσιάσουν σε επίσημους αγώνες το 2026, εφόσον κριθεί πως αξίζει να γίνει αυτή η τεράστια αλλαγή.

Παράδειγμα ζώνης απογείωσης, από το μήκος της κατηγορίας Τ11 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

