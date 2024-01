Η Αγκνες Νγκέτιτς έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που σπάει το φράγμα των 29 λεπτών στο 10αρι σε δημόσιο δρόμο, τερματίζοντας στη Βαλένθια σε χρόνο 28:46.

Ενα ακόμη μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ καταρρίφθηκε στον στίβο σήμερα.

Η Κενυάτισσα Αγκνες Νγκέτιτς, έγινε η πρώτη γυναίκα που καταρρίπτει το όριο των 29 λεπτών στα 10χλμ σε δημόσιο δρόμο, τερματίζοντας στο απίστευτο 28:46. Το ρεκόρ το είχει η ίδια με 29:03 από τον περασμένο Σεπτέμβριο και σήμερα στην ισπανική πόλη το διέλυσε.

