Νόα Λάιλς - Γιουσέιν Μπολτ: 39-34 στα 200μ.

Ο Νόα Λάιλς έτρεξε έξι φορές τα 200μ. κάτω από τα 20 δευτερόλεπτα μέσα στο 2023 και ξεπέρασε τον Γιουσέιν Μπολτ στο συνολικό αριθμό αγώνων με επιδόσεις κάτω από αυτό το «φράγμα».

Ο Nόα Λάιλς κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια (100μ., 200μ., 4Χ100μ.) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Αύγουστο στη Βουδαπέστης.



Ο 26χρονος θεωρείται αυτός που μπορεί να απειλήσει ένα από τα παγκόσμια ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ, κυρίως αυτό στα 200μ., τα 19.19 από το παγκόσμιο του Βερολίνου το 2009. Ο Λάιλς είναι κάτοχος του ρεκόρ των ΗΠΑ με 19.31 από το 2022 και μέσα στο 2023 o Aμερικανός σπρίντερ ξεπέρασε τον Τζαμαϊκανό σούπερ σταρ.

Ετρεξε τα 200μ. έξι φορές κάτω από τα 20 δευτερόλεπτα και συνολικά στην καριέρα του έφθασε στις 39 κούρσες κάτω από τα 20:00 στην απόσταση. Ετσι άφησε πίσω του τον Μπολτ, που αντίστοιχα κατέβηκε τα 20.00 σε 34 κούρσες.

This year @LylesNoah overtook @usainbolt for most sub-20 200m races pic.twitter.com/qJ9fkKxqRW