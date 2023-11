Ερμίας Αγιέλε, ο ξυπόλητος μαραθωνοδρόμος: «Οι πατούσες μετά από κάθε αγώνα ήταν μέσα στο αίμα»

Το Gazzetta συνάντησε τον δρομέα δύο μέρες πριν τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και μίλησε μαζί του για την απόφασή να τον τρέξει χωρίς παπούτσια, τον θρύλο Αμπέμπε Μπικίλα και τη στενή σχέση Αιθιοπίας και Ελλάδας.

Το 1960 συνέβη μία από τις σπουδαιότερες στιγμές στην ιστορία του παγκοσμίου αθλητισμού. Ο Αιθίοπας μαραθωνοδρόμος, Αμπέμπε Μπικίλα, έκανε τη μεγάλη έκπληξη και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης.



Το εντυπωσιακό, όμως, στην περίπτωσή του ήταν το γεγονός ότι έτρεξε όλα αυτά τα 42,195 χιλιόμετρα ξυπόλητος, καθώς τα δύο ζευγάρια παπούτσια που είχε κουβαλήσει από την Αιθιοπία είχαν διαλυθεί πριν ακόμη ξεκινήσει ο αγώνας. Το όνομά του έγινε αμέσως γνωστό σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ για τους συμπατριώτες του έγινε αμέσως θρύλος.



63 χρόνια μετά, λοιπόν, ένας άλλος Αιθίοπας δρομέας, ο Ερμίας Αγιέλε, πρόκειται να κάνει ακριβώς το ίδιο: να τρέξει ξυπόλητος τον Μαραθώνιο. Όχι της Ρώμης, βέβαια, αλλά της Αθήνας. Τον Αυθεντικό.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, ο σκοπός του δεν είναι να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο αλλά να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τον Αμπέμπε Μπικίλα. «Είναι ένας πραγματικός θρύλος για όλους εμάς τους Αιθίοπες. Ήρωας, πατέρας μας. Πρόβαλε τη χώρα σε ολόκληρο τον πλανήτη και έδειξε τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας» σημειώνει, μετά τη λήξη της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για χάρη του στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών.



Το εντυπωσιακό βέβαια με την περίπτωση του είναι ότι δεν συνήθιζε να κινείται ποτέ ξυπόλητος, πριν ξεκινήσει την ενασχόλησή του με τον μαραθώνιο. «Υπάρχουν πολλά παιδιά στην Αιθιοπία που περπατούν χωρίς παπούτσια. Αυτό είναι, όμως, κάτι που συμβαίνει κυρίως στα χωριά και την επαρχία, όχι τόσο στην πρωτεύουσα, την Αντίς Αμπέμπα. Εγώ, να φανταστείς, δεν το έκανα ούτε μέσα στο σπίτι μου. Πήρα, ωστόσο, την απόφαση και σήμερα είμαι εδώ» προσθέτει.



Στην αρχή, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Οι πόνοι και οι τραυματισμοί στην πατούσα ήταν τόσο ισχυροί που τον έφτασαν μια στιγμή από το να τα παρατήσει. «Ήταν πολύ οδυνηρό για μένα. Δεν μπορείς να αισθανθείς τι πόνο μπορεί να σου προκαλέσει ακόμη κι αν πατήσεις μια μικρή πετρούλα στην άσφαλτο. Οι πατούσες μετά από κάθε αγώνα ήταν μέσα στο αίμα».



Μετά από ατελείωτες ώρες προπόνησης, οι πατούσες του πια έχουν γίνει τόσο σκληρές που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και το μόνο που μένει είναι αυτό το αίσθημα της γείωσης με το έδαφος. «Δεν μπορείς να καταλάβεις την αίσθηση αν δεν το κάνεις. Δίνεις ενέργεια στο έδαφος και αυτό σου την επιστρέφει» λέει.



Οι υπόλοιποι δρομείς εντυπωσιάζονται όταν τον βλέπουν στην εκκίνηση. Δεν μπορούν να πιστέψουν πώς το κάνει. Όπως εξηγεί ο ίδιος, όμως, δεν είναι κάτι το σπουδαίο. «Όλοι μπορούν να το κάνουν. Απλά πρέπει να το πάρουν απόφαση».

Big Thank you for all that supported me to do the historic barefoot run to honor Abebe Bikila at #romemarathon all the individuals behind me that gave me the strength and @flyethiopian, Ethiopian Olympic Comm, @embassy_rome @eaf_ethio pic.twitter.com/vaBE2tTyzW