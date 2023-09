Απίστευτα πράγματα σε επίσημους αγώνες στην Ινδία όπου προπονητής ειδοποίησε τους ελεγκτές να κάνουν έφοδο στο Νέο Δελχί, καθώς στα αποδυτήρια γινόταν… πάρτι με ενέσεις από ερυθροποιητίνη.

Ο προπονητής που μπήκε στα αποδυτήρια, συνάντησε εικόνες σοκ με ντουζίνες από ενέσεις, καθώς οι αθλητές έκαναν χρήση ερυθροποιητίνης για να τρέξουν στο μίτινγκ.

Μόλις ο προπονητής πήρε τον εθνικό οργανισμό αντιντόπινγκ (NADA) και οι ελεγκτές εμφανίστηκαν για ελέγχους, οι αθλητές άρχισαν να εξαφανίζονται! Χαρακτηριστικό είναι πως στα 100 μέτρα, από εκεί που θα είχαν σειρές, έτρεξε μόνο ένας αθλητής!

"Preparations" for the Delhi State Athletics meet in full swing. Video from JLN stadium that also houses the National Anti-Doping office.

