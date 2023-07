Η Γκάμπι Τόμας κυριάρχησε στα 200 μέτρα με κορυφαία επίδοση στον κόσμο (21.60), ενώ έμεινε εκτός η Στάινερ και ο Κέρλι στους άνδρες.

Σπουδαίες επιδόσεις, αλλά και αποκλεισμούς έκπληξη είχαμε στην τελευταία ημέρα των Αμερικανικών τράιαλς για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η κούρσα της βραδιάς έγινε στα 200 γυναικών όπου η Γκάμπι Τόμας σημείωσε την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο με 21.60. Μαζί της το εισιτήριο για το Παγκόσμιο πήραν η ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον που τερμάτισε δεύτερη με 21.94 (στον ημιτελικό έκανε 21.61 με ευνοϊκό άνεμο) και η Κέιλα Γουάιτ με 22.01.Εκπληξη ο αποκλεισμός της Στάινερ που έμεινε 4η με 22.07.

Εκτός έμεινε όμως και ο «αργυρός» παγκόσμιος πρωταθλητής στη σφαίρα, ο Τζο Κόβακς ο οποίος με 21,90μ. ήταν τέταρτος στον τελικό! Νικητής ήταν ο Κράουζερ με 22,86μ., με τους Αγοτούντε (22,10μ.) και Οτερχολ (22,09μ.), να αφήνουν εκτός Βουδαπέστης τον Κόβακς.

Σούπερ έκπληξη είχαμε και στα 200 μέτρα ανδρών όπου ο Κέρλι δεν κατάφερε να προκριθεί και θα τρέξει έτσι μόνο στα 100 μέτρα! Στον τελικό τερμάτισε τέταρτος με χρόνο 19.86, με τους Νάιτον (19.72), Μπένταρεκ (19.82) και Λίντσεϊ (19.85) να προκρίνονται στο Παγκόσμιο. Εκτός και ο Κόουλμαν που τερμάτισε έκτος με 19.95, αλλά θα τρέξει στα 100 και αυτός.

Στα 400 μέτρα απλά η ΜακΛάφλιν σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 48.74 και στο αγώνισμά της, στα εμπόδια, οι Λιτλ (53.34), Μουχάμαντ (53.56) και Κόκρελ (54.24) θα συμπληρώσουν μαζί της την 4αδα στην Βουδαπέστη. Στους άνδρες κέρδισε ο Μπέντζαμιν με 46.62.

Στο επί κοντώ η Κέιτι Μουν με 4,90μ., το οποίο πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, κέρδισε τον τίτλο. Δοκίμασε ανεπιτυχώς για το 5αρι, ενώ η Μόρις αφού πέρασε το 4,61μ. σταμάτησε τον αγώνα και ήταν δεύτερη. Στο μήκος η Τάρα Ντέιβις επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κέρδισε με άλμα στα 6,87μ.

Τέλος, στις ρίψεις η Μπρουκ Αντερσεν κέρδισε με 78,65 μέτρα στην δισκοβολία και η Βάλερι Ολμαν με 67,66 μέτρα στον δίσκο.

Στα τράιαλς της Τζαμάικα, η Σέρικα Τζάκσον μετά τα 100 μέτρα κέρδισε και τα 200, με χρόνο 21.71. Δεύτερη ήταν η Φρέιζερ Πράις με 22.26.

Shericka Jackson pulls away from the field to win the Jamaican women's 200m title in a World Lead of 21.71s (-0.5)!



Shelly-Ann Fraser-Pryce finished 2nd in a Season's Best (SB) of 22.26s. pic.twitter.com/Hpph6cT0B6