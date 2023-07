Εντυπωσιακές εμφανίσεις και πρωτιά για αθλήτρια του… Πομάσκι στην πρώτη ημέρα του πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

Το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου στον στίβο, αυτό των ΗΠΑ, ξεκίνησε τα ξημερώματα στο Γιουτζίν με εντυπωσιακές προκριματικές κούρσες στα σπριντ και έναν ενδιαφέρον τελικό με… ελληνικό χρώμα, στο τριπλούν.

Στα σπριντ η ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον έκανε απίθανη κούρσα για προκριματικό αγώνα, καθώς τερμάτισε σε χρόνο 10.71, που αποτελεί την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο.

Watch Sha’Carri Richardson run a 10.71 WORLD LEADING 100m in the PRELIMS of the USATF Championships. She PUT SOME STANK on it. pic.twitter.com/95Nr1jZi9y