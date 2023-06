Ο Τζιμ Χάινς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Πόλη του Μεξικού το 1968, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατέβηκε τα 10 δευτερόλεπτα στα 100μ., σημειώνοντας 9.95.

Ο Τζιμ Χάινς, ο πρώτος σπρίντερ που «έσπασε» το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στα 100μ., έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, το Σάββατο (3/6).

Ο Χάινς έγραψε ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Πόλης του Μεξικού το 1968. Ήταν στις 14 Οκτωβρίου όταν κατακτούσε τη νίκη στα 100μ., πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στα 9.95, με ηλεκτρονική χρονομέτρηση και γινόταν ο πρώτος άνθρωπος που κατέβαινε τα 10 δευτερόλεπτα.

Ένα ρεκόρ που χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 15 χρόνια (18 χρόνια, οκτώ μήνες και 19 ημέρες για την ακρίβεια), για να καταρριφθεί από τον Κάλβιν Σμιθ με 9.93 τον Ιούλιο του 1983 στο Κολοράντο. Αυτό ήταν και το μακροβιότερο παγκόσμιο ρεκόρ στην ιστορία των 100μ. από τη στιγμή που καθιερώθηκε η ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

