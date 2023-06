Εντυπωσιακές επιδόσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Κ.Σ. Λάιτφουτ να γίνεται ο 3ος κορυφαίος επικοντιστής στην ιστορία.

Εντυπωσιακά πράγματα έγιναν σε μίτινγκ στίβου σε ΗΠΑ και Τζαμάικα.

Κορυφαία εμφάνιση ήταν αυτή του Κ.Σ. Λάιτφουτ στο επί κοντώ, με τον Αμερικανό να «πετάει» στα 6,07μ. σε μίτινγκ στο Νάσβιλ, σημειώνοντας εθνικό ρεκόρ, για να περάσει παράλληλα στην 3η θέση όλων των εποχών στον ανοιχτό στίβο πίσω από Ντουπλάντις και Μπούμπκα.

Το προηγούμενο ρεκόρ ΗΠΑ ήταν 6,06μ., το οποίο άνηκε στον Κέντρικς από το 2019.

Στο Κίνγκστον, ο Νόα Λάιλς έκανε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, στα 200 μέτρα.

Ο Αμερικανός ήταν εντυπωσιακός, κερδίζοντας με 19.67 την κούρσα και αμέσως πήγε να τον συγχαρεί ο… GOAT Γιουσέιν Μπολτ, που ήταν στις κερκίδες για το μίτινγκ.

Watch Noah Lyles destroy the men's 200m field at the Racers Grand Prix in a World Lead of 19.67s (0.3)! That top end speed. ( @SincerelyWizana ) pic.twitter.com/7zJbSOrraj

Usain Bolt telling Noah Lyles well done as Noah. throws down the gauntlet in Jamaica with 19.67s in the men’s 200M here at the Racers Grand Prix 2023 pic.twitter.com/IOb1i7prDA