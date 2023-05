Οι φαν του στίβου ανυπομονούν να δουν την κόντρα μεταξύ των Μαρσέλ Τζέικομπς και Φρεντ Κέρλι στο 100άρι, με τον πρώτο όμως να ακυρώνει συνεχώς τη συνάντησή τους. Οι αντιδράσεις για την τελευταία του ακύρωση ήταν, ξανά, αρκετές.

Μετά την ακύρωση της συμμετοχής του στο Diamond League του Ραμπάτ (28/5) λόγω τραυματισμού στη μέση, ο χρυσός Ολυμπιονίκης των 100μ. από την Ιταλία Μαρσέλ Τζέικομπς ακύρωσε και τη συμμετοχή στο Diamond League της Φλωρεντίας (2/6), ενώ και τα δύο μίτινγκ αποτελούσαν ευκαιρία συνάντησης με τον Αμερικανό Φρεντ Κέρλι. Όπως φαίνεται λογικό, ο Τζέικομπς δεν έχει προλάβει να αναρρώσει από τον τραυματισμό που τον ώθησε να καθυστερήσει την πρεμιέρα του στον ανοιχτό φέτος αλλά οι φαν μάλλον δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα γι' αυτό.

«Arrest him» (=συλλάβετέ τον), σχολίασε κάποιος κάτω από μία ανάρτηση στο Twitter που έκανε γνωστή την είδηση της απόσυρσής του από το ιταλικό μίτινγκ ενώ πολλοί προσποιήθηκαν πως σοκάρονται αφού, όπως γράφουν, ο Τζέικομπς έχει τρέξει πολύ λίγες κούρσες μετά το Ολυμπιακό χρυσό. Και αυτό δεν είναι ψέμα.

Arrest this man now 🤣🤣 — Senamile Masango (@SenamileMasango) May 31, 2023

Μέσα στο 2022, ο Τζέικομπς στον ανοιχτό έτρεξε σε ένα μίτινγκ στην Ιταλία, στο ιταλικό εθνικό πρωτάθλημα, μόνο στον προκριμαστικό στο Παγκόσμιο (έπειτα αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού) και στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου (κέρδισε τον τελικό των 100μ). Τότε ήταν που φούντωσαν οι φήμες πως ο Ιταλός «φοβάται» να αντιμετωπίσει τους Αμερικανούς και συγκεκριμένα τον Παγκόσμιο πρωταθλητή των 100μ., Φρεντ Κέρλι.

Marcell Jacobs' history of scratching races vs. Fred Kerley



– '22 Kip Keino Classic (intestinal problems)



– '22 Pre Classic (muscle injury)



– '22 Rome DL (recovering from muscle injury)



– '22 Worlds (not to compromise the rest of the season)



– Now ⤵️https://t.co/KpL8C6egtp — CITIUS MAG (@CitiusMag) May 25, 2023

Από την άλλη, ο Κέρλι δεν χορταίνει να μιλάει τον Ιταλό και να δηλώνει πως τον φοβάται επειδή ξέρει πως θα χάσει, με αποτέλεσμα να παρασύρει ακόμη περισσότερους φιλάθλους και έτσι η κόντρα να φουντώνει ακόμη πιο πολύ. Ο Αμερικανός έχει δηλώσει πως είναι ο γρηγορότερος σπρίντερ του κόσμου αυτή τη στιγμή και όσο ο Τζέικομπς δεν τρέχει, δεν μπορεί κανείς να πει το αντίθετο αν και για την ώρα η κορυφαία επίδοση του κόσμου δεν ανήκει σε κανέναν από τους δύο αλλά στον Κενυάτη Φερνιντάντ Ομανιάλα με 9.84.

Μερικές από τις αντιδράσεις των χρηστών του Twitter μετά την είδηση πως ο Τζέικομπς δεν θα τρέξει ούτε στο μίτινγκ της Φλωρεντίας:

It's just a gimmick for him at this point 😂😂 pic.twitter.com/FtFst1jJj4 — Quentin101 (@Quentin1014) May 30, 2023