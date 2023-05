Ενα σκυλί ξέφυγε από την προσοχή του ιδιοκτήτη του σε αγώνες στίβου, μπήκε στα κουλουάρ και… τερμάτισε πρώτο σε κούρσα σκυταλοδρομίας.

Ενα ασυνήθιστο σκηνικό έλαβε μέρος σε κολεγιακό μίτινγκ στίβου στις ΗΠΑ.

Κατά την διάρκεια σκυταλοδρομίας κι ενώ οι αθλήτριες βρίσκονταν στο βιράζ, 150 μέτρα περίπου πριν τον τερματισμό, ένα… σκυλί έφυγε από τον ιδιοκτήτη του που βρίσκονταν στις κερκίδες και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.

Στον… ενθουσιασμό του άρχισε να κυνηγά την προπορευόμενη αθλήτρια και προσπέρασε τις υπόλοιπες, φτάνοντάς την. Το κοινό που γελούσε μάλιστα, άρχισε να το… ενθαρρύνει προκειμένου να περάσει μπροστά και το χαριτωμένο σκυλάκι τα κατάφερε, αν και πήγε να την ρίξει κάτω. Κέρδισε πάντως το χειροκρότημα και την συμπάθεια όλων…

Interesting race this week



This dog clearly looked over on their competition, flexing on them before crossing the line in first place



Should this be a DQ?

pic.twitter.com/yLtf2W3YJe