Υπήρξαν συμπαίκτες στο ράγκμπι, μα πάνω από όλα είναι φίλοι, με τον Κέβιν Σίνφιλντ να περνά τη γραμμή τερματισμού στον μαραθώνιο του Λιντς, έχοντας στην αγκαλιά του τον Ρομπ Μπάροου, που ζει σε αναπηρικό καροτσάκι.

Μια συγκινητική στιγμή επεφύλασσε ο μαραθώνιος στο Λιντς της Αγγλίας, με πρωταγωνιστές δύο πρώην παίκτες του ράγκμπι, τον Κέβιν Σίνφιλντ και τον Ρομπ Μπάροου.

Ο Μπάροου το 2019 είδε τη ζωή του να αλλάζει εντελώς, όταν διαγνώστηκε με νόσο του κινητικού νευρώνα, που τον ανάγκασε να καθίσει σε αναπηρικό καροτσάκι και να επικοινωνεί μέσω υπολογιστή.

Ο φίλος του και πρώην συμπαίκτης του Κέβιν Σίνφιλντ αποφάσισε να τρέξει στον μαραθώνιο του μαζί με τον Μπάροου, σπρώχνοντας τον φίλο του κατά μήκος της διαδρομής των 42 χιλιομέτρων στο ειδικά προσαρμοσμένο για την περίσταση αναπηρικό καροτσάκι.

Η πιο συγκινητική στιγμή στο τέλος της διαδρομής, όταν έρχεται ακριβώς στο τέλος του αγώνα, όταν ο Σίνφιλντ πήρε τον φίλο του στην αγκαλιά του και πέρασαν μαζί τη γραμμή τερματισμού.

