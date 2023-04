Το πρώτο σημαντικό διεθνές μίτινγκ στίβου για τον ανοιχτό, διεξήχθη στην Μποτσουάνα, με τον Λέτσιλ Τεμπόγκο να κάνει την κορυφαία εμφάνιση με 19.87 στα 200 μέτρα.

Τα μεγάλα διεθνή μίτινγκ στίβου για την καλοκαιρινή περίοδο άρχισαν, με πρώτο σταθμό την Μποτσουάνα.

Εκεί, ο Λέτσιλ Τεμπόγκο έκανε δύο εξαιρετικές κούρσες.

Watch Letsile Tebogo run a 200m World Lead of 19.87s (-0.3) in Botswana, ahead of Aaron Brown in 20.00s! pic.twitter.com/3qjHeRRHPd April 29, 2023

Κέρδισε τα 200 μέτρα με χρόνο 19.87, ενώ στα 100 μέτρα ήταν δεύτερος με 9.91, πίσω από τον εντυπωσιακό Φέρντιναντ Ομανιάλα, ο οποίος έκανε 9.78! Η κούρσα ωστόσο έγινε με ευνοϊκό άνεμο +2.3.

Watch Ferdinand Omanyala storm to a resounding win in the men's 100m in Botswana in 9.78s (2.3).



Letsile Tebogo was 2nd in 9.91s. pic.twitter.com/Ecpxn0LWFk — oluwadare (@Track_Gazette) April 29, 2023

Στις γυναίκες, η Τουανίσα Τέρι με 11.05 κέρδισε το 100αρι, ενώ στα 200 μέτρα η Κάιλα Γουάιτ με 22.38, επικράτησε της ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον (22.54).

Εκπληξη είχαμε στα 400 μέτρα ανδρών όπου Κίρανι Τζέιμς με 44.76, ηττήθηκε από τον Σαμουνγκόγκα (43.91, κορυφαία επίδοση στον κόσμο φέτος), με τον τελευταίο ωστόσο να τραυματίζεται στον τερματισμό.

Watch Muzala Samukonga destroy the men's 400m field at the Botswana Grand Prix!

He clocked an astonishing 43.91s!!



Personal Best

National Record

World Lead pic.twitter.com/Br1SS9q2gV — oluwadare (@Track_Gazette) April 29, 2023

Στις γυναίκες κέρδισε με ρεκόρ Κένυας η Μέρι Μόρα (50.44), ενώ στο μήκος η Μπρούμε κυριάρχησε με άλμα στα 6,77μ.

Τέλος, στο μήκος ανδρών ο Μαρκίς Ντέντι, εκ των βασικών αντιπάλων του Τεντόγλου τον Αύγουστο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, προσγειώθηκε στα 8,34μ., με τον Νορβηγό Μπράτσεθ να ακολουθεί με 8,21μ.