Ο Άριεν Ρόμπεν εξελίσσεται σε έναν πολύ καλό δρομέα μεγάλων αποστάσεων. Ο 39χρονος Ολλανδός σταμάτησε το ποδόσφαιρο πριν από δύο χρόνια στην ομάδα που ξεκίνησε, τη Χρόνινγκεν και σε αυτό το διάστημα ο Ρόμπεν έχει γίνει «ιπτάμενος» και στον μαραθώνιο.



Την Κυριακή (16/4) πήρε μέρος στον μαραθώνιο του Ρότερνταμ και έτρεξε τα 42.195μ. σε λιγότερο από τρεις ώρες. Συγκεκριμένα τερμάτισε σε 2ώρ.58:03, που τον κατέταξαν στη 1.189η θέση της γενικής κατάταξης, σε έναν από τους κορυφαίους εαρινούς μαραθώνιους. Ο Ρόμπεν έκανε ντεμπούτο στον μαραθώνιο στην περσινή διοργάνωση στο Ρότερνταμ, τερματίζοντας σε 3ώρ.13:40.

