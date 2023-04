Η Δάφνη Λαβασά έσπασε το φράγμα των 34 λεπτών στα 10,000μ., σε αγώνες που έγιναν στις ΗΠΑ.

Την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 7 χρόνων στα 10.000 μέτρα στον στίβο, σημείωσε η Δάφνη Λαβασά.

Η φοιτήτρια του πανεπιστημίου του Μαϊάμι, σημείωσε ατομικό ρεκόρ, τερματίζοντας 11η με χρόνο 33:59.33.

Εγινε η 13η αθλήτρια στην ιστορία της χώρας που κατεβαίνει τα 34 λεπτά στην απόσταση, διαλύοντας το ατομικό της ρεκόρ που ήταν 34:27.73 από πέρυσι. Η επίδοση αυτή την στέλνει και στο Ευρωπαϊκό Κ20 στην Φινλανδία.

