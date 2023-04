Την ώρα που ο Τέντι Ταμγκό ανακοίνωσε την μεγάλη του επιστροφή στο τριπλούν, ο ρέκορντμαν των 400 μέτρων, Γουέιντ ΒανΝίεκερκ σημείωνε την καλύτερή του επίδοση την τελευταία εξαετία με 44.17!

Μετά από μία σχεδόν τετραετία, γεμάτη τραυματισμούς, ο Γουέιντ ΒανΝίεκερκ φαίνεται πως είναι έτοιμος να αφήσει ξανά την σφραγίδα του στον στίβο και τα 400 μέτρα.

Ο νοτιοαφρικανός κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στα 400 μέτρα, έκανε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο με 44.17, επίδοση που είναι και η καλύτερή του τα τελευταία έξι χρόνια!

Watch Wayde van Niekerk storm to a World Lead of 44.17s to win the men's 400m at the South African Championships!



His fastest in 6 years! pic.twitter.com/rcSA9fF0f9