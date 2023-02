Παγκόσμιο ρεκόρ ξανά ο Ντουπλάντις με 6,22μ.!

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις ανέβασε ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ κατά ένα εκατοστό με 6,22μ. στη Γαλλία!

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε και πάλι το θαύμα του!

Ο Σουηδός επικράτησε με νέο παγκόσμιο ρεκόρ (6,22μ.) στο Κλερμόν-Φεράν της Γαλλίας, ολοκληρώνοντας με τον ιδανικότερο τρόπο την σεζόν του (δεν θα κατέβει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα)

Ο Ντουπλάντις αφού το έκανε... ντέρμπι στα 5,91μ. περνώντας το με την δεύτερη (ο Μάρσαλ το πέρασε με την πρώτη), πήγε στα 6,01μ. και με το πρώτο άλμα εξασφάλισε τη νίκη.

Βλέποντας τον Αυστραλό να χάνει τα δικά του άλματα, έβαλε τον πήχη απευθείας στα 6,22μ. για να δοκιμάσει για άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Στην τρίτη του προσπάθεια το πέρασε κι έτσι το βελτίωσε κατά ένα εκατοστό για άλλη μία φορά.

