Στην 3η θέση κατετάγη στο επί κοντώ του μίτινγκ της Βοστώνης η Κατερίνα Στεφανίδη, στην πρώτη της εμφάνιση για το 2023.

Με άλμα στα 4,55μ. η Κατερίνα Στεφανίδη άνοιξε την φετινή της σεζόν.

Η πρωταθλήτρια του επί κοντώ έκανε ένα ξεμούδιασμα στην Βοστώνη πριν το πρώτο μεγάλο τεστ που θα γίνει σε λίγες ημέρες στη Νέα Υόρκη, για να καταταγεί 3η στον αγώνα με αυτό το 4,55μ.

Η Στεφανίδη ξεκίνησε τον αγώνα από τα 4,45μ., το οποίο πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ χρειάστηκε δύο άλματα για να καθαρίσει τα 4,55μ. Στα 4,63μ. όπου πήγε στη συνέχεια ο πήχης δεν κατάφερε να περάσει. Η μόνη που το ξεπέρασε ήταν η Μπρίτζετ Γουίλιαμς (πέρασε και τα 4,77μ.), ενώ δεύτερη ήταν η Γκαμπριέλα Λιόν με 4,55μ. επίσης, το οποίο πέρασε με την πρώτη προσπάθεια.

Σε άλλα αγωνίσματα, καλές επιδόσεις έγιναν από την Χομπς στα 60 μέτρα με 7.02, τον Νόα Γουίλιαμς στα 400μ. με 45.88 και την ΜακΛίν στο 1.500αρι με 4.06.07.

Ατυπο παγκόσμιο ρεκόρ στα 500 μέτρα (δεν αναγνωρίζεται ως αγώνισμα) έκανε η Φέμκε Μπολ η οποία τερμάτισε στο εντυπωσιακό 1:05.63, για να γίνει η πρώτη που τρέχει κάτω από 1:06.0 την απόσταση.

Record-breaking season opener!



Femke Bol smashes the 500m world best, clocks 1:05.63 and becomes the first woman in history to go sub-1:06!#WorldIndoorTour pic.twitter.com/xLAXDYhsH8