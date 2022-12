Ο Ελίουντ Κιπτσόγκε ψάχνει τις νίκες στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη, για να κλείσει τον κύκλο των νικών και στους έξι majors μαραθώνιους. Στη Βοστόνη θα έχει την ευκαιρία του στις 17 Απριλίου 2023.

Ο Ελίουντ Κιπτσόγκε έπειτα από εννέα χρόνια θα επιστρέψει στις ΗΠΑ για να τρέξει σε έναν από τους majors μαραθώνιους. Ο 38χρονος Κενυάτης θα αγωνιστεί στον 127ο μαραθώνιο της Βοστόνης, στις 17 Απριλίου 2023, με στόχο να επαναλάβει ό,τι και στο Σικάγο το 2014.

Οι διοργανωτές του μαραθώνιου της Βοστόνης ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τού Κιπτσόγκε, ο οποίος στις 25 Σεπτεμβρίου και στους δρόμος του Βερολίνου, κατέβασε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στις 2ώρ.01:09.

Ο Κιπτσόγκε κυνηγά ένα ακόμα ρεκόρ, την πρωτιά και στους έξι majors μαραθώνιους, καθώς από τη συλλογή του τού λείπουν οι νίκες στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη.

The marathon world record-holder is coming to the @bostonmarathon @EliudKipchoge will be lining up in Boston for the very first time on 17 April



pic.twitter.com/UxwBCdoJhO