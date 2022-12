Ο Βρετανός, Μάρτιν Ρίκετ απαθανάτισε τη βουτιά τής Γερμανίδας, Λέα Μέγιερ στη λίμνη των στιπλ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Όρεγκον, χαρίζοντας την καλύτερη φωτογραφία για το 2022.

Η πτώση τής Λέα Μέγιερ με το κεφάλι στη λίμνη των στιπλ κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Όρεγκον, επιλέχθηκε από την παγκόσμια ομοσπονδία στίβου ως η κορυφαία φωτογραφία της χρονιάς.

Το στιγμιότυπο ανήκει στον Βρετανό φωτογράφο, Μάρτιν Ρίκετ, που εργάζεται για την PA Media από το 2001 και έχει καλύψει όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Το αξιοσημείωτο είναι πώς ο Ρίκετ τράβηξε τη φωτογραφία, λέγοντας: «Μπορούσα να δω στο βάθος ότι κάποιος είχε πέσει, οπότε πάτησα το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιηθεί η κάμερα, αλλά δεν ήξερα αν η κάμερα είχε όντως ενεργοποιηθεί. Έπρεπε να περιμένω μέχρι το τέλος των αγωνισμάτων, για να πάρω την κάμερα, για να δω πώς είχαν βγει οι φωτογραφίες».

Photograph of the Year Award winner



Martin Rickett’s shot of a fall at the water jump during the women's 3000m steeplechase at the World Athletics Championships Oregon22 has been selected as the World Athletics Photograph of the Year @PA#AthleticsAwards pic.twitter.com/JxdDhkIrcy