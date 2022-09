Ο Κλάους-Χένινγκ Σούλκε είχε αναλάβει την πιο σημαντική αποστολή, την έγκαιρη τροφοδοσία του Ελίουντ Κιπτσόγκε στον μαραθώνιο του Βερολίνου και τα πήγε περίφημα.

Χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη και τους ανθρώπους να είναι πίσω από εσένα, παγκόσμιο ρεκόρ δεν πετυχαίνεις, ακόμα και ο Ελίουντ Κιπτσόγκε να είσαι.

Ο 37χρονος Κενυάτης το πρωί της Κυριακής είχε το δικό του ήρωα να βρίσκεται πλάι του στους δρόμους του Βερολίνου και στην πορεία του μέχρι το νέο παγκόσμιο ρεκόρ στον μαραθώνιο με 2ώρ.01:09.

Ο Κλάους-Χένινγκ Σούλκε είχε αναλάβει την πιο σημαντική αποστολή, να τροφοδοτεί τον Κιπτσόγκε με το μπουκάλι με τους ηλεκτρολύτες κατά μήκος της διαδρομής.

Ο «Βottle Claus» είχε το σακίδιό του, το ποδήλατό του, όταν έδινε το μπουκάλι στον Κενυάτη χτυπούσε με τη γροθιά του στον αέρα και έφευγε «σφαίρα» για τον επόμενο σταθμό συνάντησης.

Every superhero has a sidekick and Eliud Kipchoge's was Claus-Henning Schulke



Known as "Bottle Claus", he kept up with Kipchoge on his bike



Every time he successfully gave the Kenyan a bottle he fist bumped the air



@AMReportsHQpic.twitter.com/XMsDa2oLOy