Ο Αντερσον Πίτερς, παγκόσμιος πρωταθλητής του ακοντισμού, στην πρόσφατη διοργάνωση του Γιουτζίν, δέχθηκε βίαιη επίθεση σε ένα πλοιάριο στο νησί της Γρενάδας.

Πέντε άτομα, για άγνωστο λόγο, επιτέθηκαν στον παγκόσμιο πρωταθλητή του ακοντισμού στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Ορεγκον, Αντερσον Πίτερς.

Ο Πίτερς βρισκόταν σε πλοιάριο στην πατρίδα του, την Γρενάδα, όταν δέχτηκε την επίθεση από πέντε άτομα. Το σκηνικό μάλιστα καταγράφηκε σε κάμερα και προκάλεσε την αντίδραση του πρωθυπουργού της χώρας, Ντίκον Μίτσελ.

Ο Πίτερς, σύμφωνα με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Γρενάδας τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ σύμφωνα με τις αρχές έχουν τεθεί υπό κράτηση μέλη του πληρώματος στο σκάφος που βρισκόταν ο πρωταθλητής του ακοντισμού.

Αργότερα ανακοινώθηκε πως οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις για έξι άτομα με καταγωγή από το Τρινιντάντ και θα οδηγηθούν σε δίκη.

Το απίστευτο στην υπόθεση είναι ότι κανείς δεν επενέβη και οι περισσότεροι που βρίσκονταν στο πλοιάριο, απλά παρακολουθούσαν. Οι θύτες σταμάτησαν να τον χτυπούν όταν βρέθηκε μία ανάσα από το να πέσει στη θάλασσα...

