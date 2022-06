Εκτός Παγκοσμίου πρωταθλήματος έμειναν Ρίτσαρντσον, Ντέιβις και Χέις στην πρώτη ημέρα των trials στις ΗΠΑ.

Οι «βόμβες» άρχισαν να σκάνε από νωρίς στο Εθνικό πρωτάθλημα στίβου των ΗΠΑ που αποτελεί και αγώνα πρόκρισης για το Παγκόσμιο που που θα γίνει στο Γιουτζίν.

Μεγαλύτερη έκπληξη ο αποκλεισμός της ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον από τα προκριματικά των 100 μέτρων όπου τερμάτισε πέμπτη στην σειρά της και αποκλείστηκε. Ταχύτερη ήταν η Χομπς και 10.88, ενώ στους άνδρες ο Κέρλι με 9.88.

Wow, in a mind blowing surprise at USA championships, Sha’Carri Richardson doesn’t advance to the semifinals in the womens 100m. Finishing 23 out of 31 runners. pic.twitter.com/TGPo63Mx9e