Τρομερή κούρσα από τον Ντεβόν Αλεν στη Νέα Υόρκη, πλησίασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 110 μέτρα με εμπόδια.

Την τρίτη ταχύτερη επίδοση όλων των εποχών έκανε τα ξημερώματα ο Ντεβόν Αλεν στα 110 μέτρα με εμπόδια, στο μίτινγκ της Νέας Υόρκης.

Ο 28χρονος πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος σε χρόνο 12.84, χρόνος που είναι πίσω μόνο από το 12.80 του Μέριτ και το 12.81 του Χάλογουεϊ, τον οποίο άφησε πίσω του στην δεύτερη θέση.

Just a casual historic run for @DevonAllen13. No biggie. pic.twitter.com/gCZCcDb6y5