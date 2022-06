Η Σπυριδούλα Καρύδη κατέκτησε την πρώτη θέση στο τριπλούν, στο μίτινγκ «Trond Mohn Games» στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, όπου συμμετείχε και ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν.

Την πρώτη θέση στο μίτινγκ «Trond Mohn Games» στο Μπέργκεν της Νορβηγίας πήρε η Σπυριδούλα Καρύδη στο τριπλούν με 13,58μ.

Η 21χρονη πρωταθλήτρια είχε ακόμα δύο έγκυρα άλματα στα 13,29μ. και στα 13,22μ. Το φετινό ρεκόρ είναι στα 13,79μ. από το μίτινγκ αλμάτων της Καλλιθέας. Τη 2η θέση πίσω από την Καρύδη κατέλαβε η Γερμανίδα, Τζέσικα Μαντούκα με 13,53μ.

Στο Μπέργκεν ξεχώρισε το ρεκόρ Νορβηγίας που σημείωσε ο 21χρονος Πολ Χάουγκεν Λιλεφόσε στο επί κοντώ με άλμα στα 5,85μ.

National record! 🇳🇴



Pal Haugen Lillefosse clears 5.85m on his third attempt in the pole vault at the Trond Mohn Games in Bergen.



@Norsk_Friidrett#ContinentalTour pic.twitter.com/0BB5EjPhy3