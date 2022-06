Ο Αρμάντ Ντουπλάντις ξεπέρασα τα 6.01μ. στο Χένγκελο, όμως το κρύο και η βροχή δεν του επέτρεψαν να δοκιμάσει μεγαλύτερες πτήσεις στο επί κοντώ.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις για πρώτη φορά στη σεζόν του ανοιχτού στίβου ξεπερνά τα 6 μέτρα στο επί κοντώ. Ο ολυμπιονίκης και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ (6.20μ.), αγωνιζόμενος στο Χένγκελο της Ολλανδίας σημείωσε 6.01μ., το υψηλότερο άλμα μέχρι τώρα στον ανοιχτό.

Οι αγώνες έγιναν κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς υπήρχε κρύο και βροχή, παρόλα αυτά σπουδαίες επιδόσεις σημειώθηκαν και στον ακοντισμό ανδρών. Ο Άντερσον Πίτερς έβγαλε για άλλη μια φορά βολή πάνω από τα 90 μέτρα. Ο 25χρονος από τη Γρενάδα νίκησε με βολή στα 90.75μ., ενώ πριν από τρεις περίπου εβδομάδες στην Ντόχα είχε σημειώσει 93.07μ.



Ατομικό ρεκόρ και την 3η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε στο Χένγκελο ο Γερμανός, Τζούλιαν Βέμπερ με 89.54μ. Ρεκόρ περιόδου και την 4η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Κέσορν Γουόλκοτ, με τον ολμπιονίκη του Λονδίνου από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο να σημειώνει 89.07μ.

Ρεκόρ περιόδου σημείωσε και ο Μίλαν Τραϊκοβιτς στα 110μ. εμπ. με 13.38, τερματίζοντας πίσω από τον Βραζιλιάνο, Εντουάρντο Ροντρίγκεζ (13.34).

Britany Anderson finishing like a train



The Jamaican powers to victory in the women's 100m hurdles with 12.51 at @FBKGamesHengelo.#ContinentalTourGold pic.twitter.com/71DBWqZ9kS