Ο Σίμον Εχάμερ είναι δεκαθλητής με εξαιρετικές επιδόσεις στο μήκος, πριν από τρεις εβδομάδες σημείωσε 8.30μ. και τώρα την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με 8.45μ.

Ο Σίμον Εχάμερ αν και δεκαθλητής, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του στο μήκος. Ο 22χρονος Ελβετός κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας του μίτινγκ σύνθετων αγωνισμάτων στο Γκέτζις της Αυστρίας, στο πρώτο του άλμα προσγειώθηκε στα 8.45μ.

Τι σημαίνει αυτό;



Ο Εχάμερ πέτυχε ξανά την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο μήκος σε αγώνα δεκάθλου. Πριν από τρεις εβδομάδες είχε σημειώσει 8.30μ. στο Ράτινγκεν.

Simon Ehammer doing Simon Ehammer things



The 22-year-old jumps 8.45m to improve his own long jump world decathlon best mark by 15cm at @meeting_goetzis!



