Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σε χαλαρούς ρυθμούς ξεπέρασε τα 6.02μ. στο πρώτο Diamond League της σεζόν στην Ντόχα.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με τον 23χρονο Σουηδό να παίρνει άνετα τη νίκη στο επί κοντώ ανδρών με 6.02μ. στο Diamond League στην Ντόχα.

Το αγώνισμα εξ αιτίας των ισχυρών ανέμων δεν έγινε χθες μαζί με το υπόλοιπο πρόγραμμα, αλλά φιλοξενήθηκε σήμερα σε κλειστή αίθουσα. Ο Ντουπλάντις χρειάστηκε μόλις δύο άλματα, ένα στα 5.61μ. και το άλλο στα 5.81μ. για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον εναρκτήριο αγώνα των Diamond League.

Από τη στιγμή που έμεινε μόνος του, δοκίμασε επιτυχημένα με το πρώτο άλμα στα 6.02μ., για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, στη συνέχεια δεν τα κατάφερε στα 6.12μ.

Mondo Duplantis fulfils his promise of becoming first vaulter to clear 6M in Doha. What a guy. #Mondo #Duplantis #doha #DiamondLeague pic.twitter.com/z8IYPd3QS1