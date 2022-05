Η Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις επέστρεψε με τρομερό 100αρι στη Κένυα, όπου τερμάτισε σε χρόνο 10.67, ενώ τρίτος κατετάγη στην σφύρα ο Χρήστος Φραντζεσκάκης.

Τα φετινά 100 μέτρα γυναικών στον στίβο αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον εν όψει Παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Σήμερα, στο διεθνές μίτινγκ του Ναϊρόμπι, η Σέλι Αν Φρέιζερ – Πράις έκανε τρομερή κούρσα και κέρδισε με χρόνο 10.67. Η Τζαμαϊκανή ολυμπιονίκης των σπριντ έκανε απίθανη εμφάνιση, σε μία κούρσα που τελικά δεν κατέβηκε η ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον η οποία αποσύρθηκε (για άλλη μία φορά) την τελευταία στιγμή.

