Ο Μίλτος Τεντόγλου στο 6ο και τελευταίο του άλμα στο μίτινγκ της Μετς σημείωσε 8.22μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου επεφύλασσε ένα και καλό άλμα στο μίτινγκ της γαλλικής πόλης Μετς. Ο ολυμπιονίκης του Τόκιο στο τελευταίο του άλμα έφθασε στα 8.22μ., που αντιστοιχoύν στην καλύτερη φετινή του επίδοση, μετά τα 8.15μ. στην Οστράβα, καθώς και την 3η καλύτερη της σεζόν στον κόσμο.

Στο ίδιο μίτινγκ την πρώτη της φετινή κούρσα έκανε η Φέμκε Μπολ στα 400μ., σημειώνοντας την κορυφαία φετνή επίδοση στον κόσμο με 59.72.

Η 22χρονη από την Ολλανδία είναι η 3η των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον κλειστό στίβο από το Τορούν.

How about this for a season’s opener?



Femke Bol tops the world list in the 400m with a 50.72 debut in Metz.



Video from @FFAthletisme#WorldIndoorTour pic.twitter.com/7iCG2SGC2i