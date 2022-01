Ένας διαφορετικός αγώνας ανωμάλου δρόμου γίνεται κάθε χρόνο στη Λομβαρδία.

Οι Cinque Mulini είναι ένας αγώνας ανωμάλου δρόμου με μακρά παράδοση . Φιλοξενείται στο Σαν Βιτόρε Ολόνα, μια κοινότητα 20 χλμ. βόρεια του Μιλάνου και όπως θα δείτε δεν είναι ένας οποισδήποτε αγώνας.



Το προηγούμενο διήμερο έγινε η 90ή έκδοσή του και αυτόν που τον κάνει ξεχωριστό είναι ότι οι δρομείς περνούν μέσα από σπίτια! Το όνομά του προδίδει τι συμβαίνει, «Πέντε Μύλοι». Οι δρομείς περνούν μέσα από τους πέντε νερόμυλους της περιοχής σε μια συνολική απόσταση 12 χλμ.



Με τα χρόνια απέκτησε φήμη και σε αυτόν έχουν πάρει μέρος σπουδαίοι δρομείς από την Αφρική, ξεχωρίζει το όνομα του Κενενίσα Μπεκέλε, που έτρεξε και νίκησε το 2002! Το 2011 παράλληλα με τον Cinque Mulini διοργανώθηκε και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου.

The 90th edition of the Cinque Mulini cross country course took place this weekend



Part of it includes running through a house... pic.twitter.com/g4kz6Olmql