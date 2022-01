Ο Ράιν Κρούζερ έκανε πάλι το θαύμα του, πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στη σφαιροβολία στη Νέα Υόρκη.

Με το... καλημέρα στο 2022 ήρθε και το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο. Δράστης ο φοβερός και τρομερός Ράιν Κρούζερ στη διάρκεια των αγώνων «Μillrose Games» στη Νέα Υόρκη. Ο 30χρονος έστειλε τη σφαίρα στα 23.38μ., στη μεγαλύτερη βολή που έχει γίνει ποτέ στο άθλημα.

Ο ολυμπιονίκης στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στο Τόκιο βελτίωσε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στο κλειστί στίβο, που ήταν 22.82μ. Ο Κρούζερ έχει το ρεκόρ κόσμου και στον ανοιχτό, με βολή στα 23.37μ. που σημείωσε στις 18/6/2021 στο Γιοτζίν του Όρεγκον. Σπουδαία βολή και από τον συμπατριώτη του Πέιτον Ότερνταλ με 22.01μ., ενώ ακλούθησε ο Ιταλός, Νικ Πόντσιο με 21.85μ.

Σούπερ επιδόσεις βγήκαν και στα 60μ. ανδρών. Ο Κρίστιαν Κόλμαν, κάτοχος του ρεκόρ κόσμου με 6.34, επέστρεψε στη δράση και νίκησε με 6.49, αφήνοντας στη 2η θέση τον Τρέιβον Μπρόμελ με 6.50.μ, ενώ στο επί κοντώ γυναικών η Σάντι Μόρις υπερέβη τα 4.75μ.

RYAN CROUSER! FREAKING LEGEND!

In his first valid throw,becomes the first man to cross 23m to set a new Indoor WR 23.38m



4 more throws to go, let's see if he breaks it again@MillroseGames #WorldIndoorTour pic.twitter.com/y871nQ5HBN