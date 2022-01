Δείτε το άλμα του Ανδρέα Πανταζή στα 16.79μ. στο τριπλούν, του Εμμανουήλ Καραλή στα 5.71μ., αλλά και του Αρνμάντ Ντουπλάντις στα 6.02μ. στο μίτινγκ της Καρλσρούης.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η πρεμιέρα για τους Ανδρέα Πανταζή και Εμμανουήλ Καραλή tτο βράδυ της Παρασκευής (28/1) στο μίτινγκ κλειστού στίβου στην Καλρσρούη.

Ο Ανδρέας Πανταζής με άλμα στα 16.79μ. σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, με τον 22χρονο πρωταθλητή του ΑΟ Μεγάρων να βελτιώνει το ατομικό του ρεκόρ στον κλειστό στίβο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής στη δική του πρεμιέρα στη σεζόν ξεπέρασε τα 5,71μ., ενώ δοκίμασε για ρεκόρ καριέρας στα 5.81μ., χωρίς να τα καταφέρει.

Πρόσωπο των αγώνων ο Αρμάντ Ντουπλάντις, με τον Σουηδό ολυμπιονίκη να περνά τα 6.02μ. και να πετυχαίνει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο

World lead

Meeting record @mondohoss600 🇸🇪 starts his 2022 quest with 6.02m victory at @INDOOR_MEETING!#WorldIndoorTour pic.twitter.com/w30p7cKM2X