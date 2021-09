Μίλτος Τεντόγλου: Υποψήφιος για αθλητής της χρονιάς στην Ευρώπη (pic)

Υποψήφιοιος για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στην Ευρώπη είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκό Ομοσπονδία Στίβου.

Το βραβείο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή της χρονιάς στον στίβο θα διεκδικήσει ο Μίλτος Τεντόγλου αφού είναι μέσα στους υποψηφίους της European Athletics.

Ο "χρυσός" Ολυμπιονίκης του μήκος και κορυφαίος στον κόσμο βάσει επίδοσης, αποτελεί ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση ενός ακόμη σπουδαίου τίτλου.

Ο Τεντόγλου ήταν υποψήφιος στην ψηφοφορία της ενότητα ανερχόμενος αθλητής της Ευρώπης το 2017 και το 2018.

Οι φίλοι του στίβου μπορούν να ψηφίσουν τον αθλητή μας στα social της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας σε Instagram, Facebook και Twitter έως τις 3 Οκτωβρίου.

Μαζί με τον αθλητή του Γιώργου Πομάσκι υποψήφιοι είναι μεταξύ άλλων ο Μόντο Ντουπλάντιτς, ο Μαρσέλ Τζέικομπς και ο Κάρτσεν Βάρχολμ.