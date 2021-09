«Εφυγε» από τη ζωή ο θρύλος της σφυροβολίας, Γιούρι Σέντικχ

Ο σπουδαίος Γιούρι Σέντικχ απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών.

Μία τεράστια μορφή του στίβου, ο Γιούρι Σέντικχ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Ο κορυφαίος σφυροβόλος όλων των εποχών, άφησε την τελευταία του πνοή, με τα αίτια του θανάτου του να μην έχουν γίνει γνωστά.

Ο Σέντικχ αγωνιζόμενος με την ΕΣΣΔ πέτυχε ένα παγκόσμιο ρεκόρ που παραμένει ακόμη αξεπέραστο (86,74μ. το 1986 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα), ενώ στην καριέρα του αναδείχθηκε δύο φορές «χρυσός» ολυμπιονίκης (1976, 1980), μία «αργυρός» (1988), ενώ κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο το 1991 και κατέκτησε τρία χρυσά σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το όνομά του βρέθηκε να εμπλέκεται με υποθέσεις ντόπινγκ, αλλά δεν αποδείχθηκε ποτέ κάτι.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σεργκέι Μπούμπκα με μια ανάρτησή του.

«Θρηνούμε βαθιά για τον χαμό του Γιούρι Σεντίχ. Ένας εξαιρετικός δύο φορές Ολυμπιονίκης πρωταθλητής, του οποίου το φανταστικό παγκόσμιο ρεκόρ στην σφυροβολία δεν έχει ακόμη καταρριφθεί» έγραψε στα σόσιαλ.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV