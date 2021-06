Σταθερή αξία ο Τεντόγλου με 8,38μ., άνετα πρώτος στο Κλουζ

Ο Μίλτος Τεντόγλου έδωσε το 12αρι στην Ελλάδα με άλμα στα 8,38μ. στο Κλουζ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο αθλητής από τον οποίο η εθνική ομάδα στίβου περίμενε το 12αρι στην πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομάδων για την πρώτη κατηγορία.

Και ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι δεν απογοήτευσε την αποστολή καθώς καθάρισε το αγώνισμα του μήκους από την πρώτη κιόλας προσπάθεια.

Με άλμα στα 8,27μ. κάτω από έντονη βροχή μάλιστα, κέρδισε τον αγώνα και μετά συνέχισε για την μεγάλη επίδοση. Εκανε αρχικά άκυρο και μετά «πέταξε» στα 8,38μ. στην τρίτη του προσπάθεια, ενώ άφησε την τέταρτη προσπάθεια.

Another big jump from Miltiadis Tentoglou!



The Greek breaks the European Team Championships record with 8.38m in the long jump.#ETCH2021 pic.twitter.com/oJOW8gQqP2