Νέο «Μπερναμπέου» vs νέο «Καμπ Νόου»: Ποιο θα είναι καλύτερο;

Μπερναμπέου με όψη που σε... καθηλώνει

Πίσω στο 2019, η «βασίλισσα» ξεκίνησε και επίσημα τις εργασίες αναδιαμόρφωσης του ιστορικού γηπέδου της, με σκοπό τόσο τη βελτίωση της εξωτερικής εικόνας, την αύξηση της χωρητικότητας και φυσικά ένα συνολικό ''update''.

Στις 23 Δεκεμβρίου του 2023, το νέο «Μπερναμπέου» άνοιξε και πάλι τις θύρες του για τον κόσμο των «μερένγκχες», αν και, σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε (σε τελικό στάδιο) στα τέλη του 2024. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα 1.34 δισ. ευρώ, ποσό αρκετά αυξημένο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς βέβαια προέκυψαν επιπλέον πρότζεκτ.

Πλέον, χωράει 85.000 οπαδούς (προηγουμένως 81.000), προσφέροντας στον κόσμο περισσότερες ανέσεις, ανανεωμένες σουίτες και χώρους φιλοξενίας. Η βασική αλλαγή όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι η εξωτερική του εικόνα. Η μεταλλική «επένδυση» αλλάζει όψη ανάλογα με το φως, σε μια καινοτόμο αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Πλέον, διαθέτει στέγη με ανασυρόμενη οροφή, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται από εξωτερικές συνθήκες, ενώ προσφέρει και τη δυνατότηα διεξαγωγής διαφόρων events, όπως λ.χ. αγώνων του NFL!