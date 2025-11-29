Θα σου λέω κάποια ονόματα για να μου πεις την άποψή σου. Πρώτος είναι ο Ουάρντα.

«(γέλια). Χαμπίπι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ξέρεις ότι θα του δώσεις την μπάλα και κατά 99% δεν θα τη χάσει. Μιλάμε για απίστευτη ποιότητα, απίστευτη κατάρτιση της μπάλας. Σαν παιδί, καθημερινά μας έκανε και γελούσαμε με αμέτρητες ιστορίες. Γέλιο, πολύ γέλιο».

Κίνι.

«Μεγάλη καριέρα, ήρθε από τον Ολυμπιακό, απίστευτος επαγγελματίας. Πολύ καλό παιδί και μας βοήθησε πάρα πολύ πέρυσι με την εμπειρία του και τα παιχνίδια του».

Καλοσκάμης.

«Ο Μητσάρας ήρθε σε εμάς πέρυσι με τον Παναθηναϊκό. Ήμασταν πολύ κοντά και είμαστε ακόμα δηλαδή. Μεγάλο ταλέντο, πιστεύω έχει πολλά πράγματα να βγάλει στο γήπεδο ακόμα. Και βλέπουμε ότι κάθε παιχνίδι που παίζει είναι και καλύτερος και πιο βελτιωμένος. Είναι επαγγελματίας. Είναι αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο πραγματικά, κάνει τα πάντα για να διατηρείται σε καλό επίπεδο και να είναι έτοιμος για τον αγώνα. Φαίνεται και από τώρα που είναι στην ΑΕΚ, έχει καταφέρει να προσαρμοστεί αρκετά γρήγορα».

Καρλίτος.

«Μιλάμε για απίστευτη ποιότητα παίχτη. Έκανε πράγματα στο γήπεδο που τα έβλεπες και τα θαύμαζες. Πολλή ποιότητα και επίσης πολύ γέλιο στα αποδυτήρια. Δηλαδή ήταν από τους παίκτες που βοηθούσαν πολύ μέσα στα αποδυτήρια, στην επικοινωνία, στο ψυχολογικό κομμάτι».

Μανδάς.

«Με τον Χρήστο ήμασταν μαζί από την πρώτη μου μέρα στον Ατρόμητο, από 14 χρονών, ας πούμε. Και είμαι πολύ χαρούμενος που τον βλέπω και διαπρέπει στο εξωτερικό τώρα, γιατί έδειχνε από τότε ότι ήταν πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά και ειδικά τώρα είναι είναι κορυφαίος. Πιστεύω ότι θα έχει και συνέχεια, μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα».

Τζαβέλλας.

«Δάσκαλος ήταν για μένα, στο κομμάτι του παιχνιδιού μέσα στο γήπεδο. Ήταν στην πρώτη χρονιά που καθιερώθηκα εγώ στον Ατρόμητο, έπαιξα με τον Τζαβέλλα αριστερό στόπερ και πραγματικά πιο πολύ ασχολούταν με μένα παρά με τον εαυτό του στο γήπεδο. Με βοήθησε πάρα πολύ με τα λόγια του και τις συμβουλές του γιατί, εντάξει, την θέση την ξέρει απ' έξω. Και είμαι ευγνώμων πραγματικά στον Γιώργο».

Πώς ένιωσες όταν έδειξε ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός;

«Να σου είμαι ειλικρινής, κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν άκουγα πολύ το τι γινόταν, τα διάβαζα, εννοείται, τα έβλεπα, ήξερα ότι υπάρχει ενδιαφέρον αλλά μέχρι εκεί. Εγώ κοίταγα κάθε εβδομάδα να κάνω τη δουλειά μου μες στο γήπεδο. Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή να είσαι παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι μεγάλη τιμή να σε παρακολουθεί ο Ολυμπιακός και μεγάλη χαρά. Σίγουρα πήρα ψυχολογία από την πρώτη στιγμή που άκουσα για τον ενδιαφέρον και πιστεύω ότι η απόδοση μου ανέβηκε ακόμα περισσότερο όταν ήμουν και επίσημα μέλος του Ολυμπιακού».

Αυτή η εξέλιξη σε γέμισε άγχος ή όχι;

«Δεν είχα καθόλου άγχος, καθόλου. Ούτε ήθελα να αποδείξω κάτι. Έπαιζα όπως και πριν. Απλά η ψυχολογία μου μετά τη μεταγραφή, ανέβηκε ακόμα περισσότερο. Πήρα περισσότερη ψυχολογία και πιστεύω το έδειξα στο γήπεδο».

Είχες ποτέ πρόταση από άλλη ελληνική ομάδα;

«Γενικά και μέχρι να υπογράψω με τον Ολυμπιακό δεν ασχολούμουν καθόλου με αυτά. Επειδή έχω τους ανθρώπους που ασχολούνται. Τώρα αν είχαν... αν δεν είχαν, τι να σου πω. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να βελτιώνομαι, να είμαι υγιής, να εξελίσσομαι και να το αποδεικνύω στο γήπεδο τι μπορώ να κάνω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν είχε γίνει κάποια άλλη πρόταση για μένα».