Εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στην ιστορία της χώρας του έχοντας «διαφημίσει» με την πορεία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα το Πράσινο Ακρωτήρι. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και νυν του Απόλλωνα Λεμεσού, Γκάρι Ροντρίγκες έζησε και εκείνος την ιστορική στιγμή της χώρας του, παίζοντας ως αλλαγή το παιχνίδι με τη Εσουατίνι.

Αυτή ήταν η 56η συμμετοχή του με το εθνόσημο (όπου μετράει οκτώ γκολ και πέντε ασίστ στο ενεργητικό του) και μία μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του. Αυτό παραδέχθηκε άλλωστε στο Gazzetta όπου μοιράστηκε τα συναίσθηματά του, την εμπειρία να περνάς σε τελικά του Μουντιάλ και πλέον περιμένει τη στιγμή που θα αρχίσει το τουρνουά.

- Πρώτο συναίσθημα μόλις τελείωσε το ματς;

«Είναι κάτι απίστευτο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια αυτό που ένιωσα μόλις ο διαιτητής έληξε το ματς. Το πρώτο που έκανα ήταν να κλάψω. Ήταν πολύ συναισθηματική στιγμή και μετά τους έβλεπα όλους να τρέχουν, να πανηγυρίζουν. Ήταν μία ιστορική μέρα για το έθνος».

- Τι σημαίνει για τη χώρα σου αυτή η πρόκριση;

«Είναι ιστορική επιτυχία. Είναι και η χρονιά που συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας και συνδυάστηκε με αυτή την μεγάλη πρόκριση στο Μουντιάλ. Ζούμε μοναδικές στιγμές σαν χώρα επειδή είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να συμβεί».

The SCENES as Cape Verde made HISTORY by securing their first-ever qualification a World Cup! 🤯 🏆 pic.twitter.com/OKeIOSiykr — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 14, 2025

- Ποιο ήταν το κλειδί σε αυτή την πρόκριση;

«Ήμασταν μία ομάδα. Δεν είχαμε σταρ. Όλοι σεβόμαστε τον άλλον, σεβόμαστε τον προπονητή και πραγματικά είμαστε μία γροθιά και όλοι μαζί. Ξέρουμε ότι αν είμαστε μαζί, δεν μας νικάει κανείς. Δεν περίμεναν να πάμε στο Μουντιάλ και εμείς το καταφέραμε επειδή το πιστέψαμε».

- Στο αποδυτήρια τι είπατε μετά;

«Δεν είπαμε τίποτα (γέλια). Απλά τραγουδάμε, χορεύαμε, πίναμε, φωνάζαμε... Τα πάντα εκτός από το να μιλήσουμε. Τόση φασαρία, πανηγυρισμοί. Τα συναισθήματα ήταν στο ταβάνι (γέλια). Έκλαιγα στη λήξη και μετά μόνο χαμογελούσα».

- Πόσο σημαντικό είναι για έναν ποδοσφαιριστή να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

«Είναι η μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου. Όποιος καταφέρει να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πρέπει να είναι περήφανος για τον εαυτό του, την ομάδα του και τη χώρα του. Είναι τόσο μεγάλο τουρνουά με τόσο μεγάλες ομάδες. Για εμάς είναι ακόμα παραπάνω γιατί είμαστε μικρή χώρα, οι πιθανότητες είναι λίγες αλλά είδαμε ότι αν πιστεύεις σε κάτι, μπορείς να τα καταφέρεις αν παλέψεις».

Cape Verde 🇨🇻 has qualified to the 2026 World Cup, incredible.



A country with a population of roughly 500K people.

I know there are a lot of negatives with expanding the World Cup but this is one of the positives.



Congrats to 🇨🇻, see you in the 🇺🇸

pic.twitter.com/8FMbRg0bjX — Tactical Manager (@ManagerTactical) October 13, 2025

- Ποιες χώρες θα ήθελες να αντιμετωπίσεις;

«Θα ήθελα την Αργεντινή και την Ολλανδία στο γκρουπ (γέλια). Αλήθεια δεν με νοιάζει όμως! Θα έχουμε σίγουρα μία δυνατή ομάδα και θέλουμε να γράψουμε ξανά ιστορία. Θα το απολαύσουμε αλλά θα κοιτάξουμε να γράψουμε ξανά ιστορία».

- Έχεις να επιλέξεις. Champions League με σύλλογο ή απλά να βρεθείς σε Μουντιάλ με τη χώρα σου;

«Να είμαι στο Μουντιάλ με τη χώρα μας. Η χώρα σου είναι διαφορετική από ένα κλαμπ που παίζεις. Είναι πραγματικά δύσκολη η ερώτηση σου (γέλια). Εγώ θα επέλεγα το Παγκόσμιο Κύπελλο γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο να είσαι με τη χώρα σου σε αυτή τη διοργάνωση και να την εκπροσωπείς».