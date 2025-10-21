NBA, Southwest Division: Στην αυγή μίας νέας εποχής
Από τη μία οι «αρκούδες» του Μέμφις, από την άλλη οι Πελεκάνοι από την κατά πάσα πιθανότητα γενέτειρα της Τζαζ, τη Νέα Ορλεάνη αλλά και τρεις ομάδες από τη περιοχή των καουμπόηδων το Τέξας. Συνολικά πέντε ομάδες σε μία division… ροντέο όπου όλοι ετοιμάζονται για την αρχή μίας νέας εποχής.
Άλλοι έχοντας στο ρόστερ τους μερικούς από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες, άλλοι προσθέτοντας εμπειρία στο ήδη υπάρχον δυνατό σύνολο και άλλοι που περιμένουν την ευκαιρία τους όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες να δείξουν τι πραγματικά μπορούν να κάνουν. Αυτή είναι η Southwest Division!
Τα «σύμβολα» μπορεί να άλλαξαν αλλά οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι.
Ντάλας Μάβερικς: Στην αρχή μίας νέας εποχής
Μία ιδιαίτερη έναρξη της σεζόν για τους Ντάλας Μάβερικς καθώς μετά από πολλά χρόνια, η ομάδα από το Τέξας θα αρχίσει χωρίς να έχει στο ρόστερ της τον Λούκα Ντόντσιτς. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, ο Τζέισον Κιντ διαθέτει στο ρόστερ του ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ονόματα αυτή τη στιγμή στο NBA, τον Κούπερ Φλαγκ, τον οποίον απέκτησαν με το νούμερο ένα pick στο Draft. Παράλληλα, υπάρχει εμπειρία με τον Κλέι Τόμπσον και τον Άντονις Ντέβις να ξεχωρίζουν, ενώ αναμένεται και η επιστροφή του Καϊρί Ίρβινγκ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
Αστέρι: Ο Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος προορίζεται να γίνει το νέο πρόσωπο των Ντάλας Μάβερικς. Ένας παίκτης που έχει γίνει γνωστός στο NBA προτού ακόμα αγωνιστεί στο NBA και πάνω στον οποίο ο οργανισμός των Mavs ευελπιστεί να χτίσει το μέλλον του. Πλέον το μόνο που μένει να δούμε αν θα μπορέσει ο 18χρονος φόργουορντ (2,06 μ.) να αντεπεξέλθει στο κορυφαίο επίπεδο.
Προπονητής: Ο Τζέισον Κιντ. Ο 52χρονος προπονητής, γνωρίζει αρκετά καλά την ομάδα έχοντας αγωνιστεί εκεί σαν παίκτης από το 1994 έως και το 1996. Πλέον βρίσκεται στον πάγκο των Μάβερικς από το 2021 και πλέον ετοιμάζεται να αρχίσει τη συνεργασία του με τον Κούπερ Φλαγκ. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά όπου θα έχει στο ρόστερ του ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ονόματα του NBA, αφού από το 2014 έως και το 2018 ήταν στους Μιλγουόκι Μπακς έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Πρόβλεψη: Η νέα σεζόν αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Ντάλας Μάβερικς,. Σε περίπτωση όπου όλα πάνε καλώς να φαίνεται ότι μπορεί να μπει στα playoffs.
Salary Cap: 220.553.136 δολάρια
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
- Άντονι Ντέιβις, 58,4 εκατ. δολάρια
- Καϊρί Ίρβινγκ, 39,4 εκατ. δολάρια
- Πι Τζέι Γουάσινγκτον 22,1 εκατ. δολάρια
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημερομηνία Γέννησης
|G
|00
|Μαξ Κρίστι
|1,96 μ.
|10 Φεβρουαρίου 2003
|C
|45
|Μούσα Σισέ
|2,11 μ.
|10 Σεπτεμβρίου 2002
|F/C
|3
|Άντονι Ντέιβις
|2,08 μ.
|11 Μαρτίου 1993
|G
|0
|Ντάντε Έξουμ
|1,96 μ.
|13 Ιουλίου 1995
|F
|32
|Κούπερ Φλαγκ
|2,06 μ.
|21 Δεκεμβρίου 2006
|F/C
|21
|Ντάνιελ Γκάφορντ
|2,08 μ.
|1 Οκτωβρίου 1998
|G
|1
|Τζέιντεν Χάρντι
|1,93 μ.
|5 Ιουλίου 2002
|G
|11
|Κάιρι Ίρβινγκ (Τραυματίας)
|1,88 μ.
|23 Μαρτίου 1992
|G
|14
|Μάιλς Κέλι (Two-Way)
|1,98 μ.
|26 Ιανουαρίου 2003
|C
|2
|Ντέρεκ Λάιβλι II
|2,16 μ.
|12 Φεβρουαρίου 2004
|F
|13
|Νάτζι Μάρσαλ
|2,01 μ.
|24 Ιανουαρίου 1998
|F
|16
|Κέιλεμπ Μάρτιν
|1,96 μ.
|28 Σεπτεμβρίου 1995
|G
|9
|Ράιαν Νέμπχαρντ (Two-Way)
|1,83 μ.
|10 Μαρτίου 2003
|F/C
|7
|Ντουάιτ Πάουελ
|2,08 μ.
|20 Ιουλίου 1991
|G
|5
|Ντι'Άντζελο Ράσελ
|1,91 μ.
|23 Φεβρουαρίου 1996
|G
|31
|Κλέι Τόμπσον
|1,96 μ.
|8 Φεβρουαρίου 1990
|F
|25
|Π. Τζ. Ουάσινγκτον
|2,01 μ.
|23 Αυγούστου 1998
|G
|10
|Μπράντον Ουίλιαμς
|1,85 μ.
|22 Νοεμβρίου 1999
Οι Χιούσον Ρόκετς στο παρελθόν έχουν υπάρξει μία από τις σημαντικές δυνάμεις στο NBA και παρά τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν πρόσφατα, πλέον φαίνεται ότι ετοιμάζονται να αποκτήσουν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχοντας κρατήσει ορισμένους από τους καλύτερους περυσινούς παίκτες αλλά και με την προσθήκη του Κέβιν Ντουράντ που ξέρει αρκετά καλά να κάνει πρωταθλητισμό, οι «πύραυλοι» του Τέξας ετοιμάζονται για μία σεζόν όπου στοχεύουν στην... απογείωση. Βέβαια, όπως μπορεί να διαβάσετε πριν από μερικές ημέρες στο Gazzetta, κατά τη διάρκεια της pre season δοκίμασαν να παίξουν με μία αρκετά ψηλή πεντάδα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει μία... επανάσταση στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
Αστέρι: Ο Αμίν Τόμπσον. Ο 22χρονος φόργουορντ με ύψος 2,01 μέτρα, είναι ένας από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες του NBA. Ο ίδιος μπόρεσε να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες των Ρόκετς, τόσο στη regular season όσο και στα playoffs.
Προπονητής: Ο Ίμε Ουντόκα βρίσκεται από τον Απρίλιο του 2023 στον πάγκο τον Χιούστον Ρόκετς, με την παρουσία του στην ομάδα να συνδυάζεται από μία ανοδική πορεία. Από το 2021 έως και το 2023 βρισκόταν στους Μπόστον Σέλτικς ενώ η καριέρα του στους πάγκους αρχίζει από το 2012, έχοντας περάσει ως βοηθός από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και τους Μπρούκλιν Νετς.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
- Κέβιν Ντουράντ, 48,5 εκατ. δολάρια
- Άλπερεν Σένγκουν, 37 εκατ. δολάρια
- Φρεντ ΦανΦλίτ, 25 εκατ. δολάρια
Salary Cap: 201.330.454 δολάρια
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημερομηνία Γέννησης
|C
|12
|Στίβεν Άνταμς
|2,11 μ.
|20 Ιουλίου 1993
|C
|30
|Κλιντ Καπέλα
|2,08 μ.
|18 Μαΐου 1994
|F
|27
|Αϊζάια Κρόφορντ (Two-Way)
|1,98 μ.
|1 Νοεμβρίου 2001
|G
|4
|Τζέι Ντι Ντέιβισον (Two-Way)
|1,85 μ.
|3 Οκτωβρίου 2002
|F
|7
|Κέβιν Ντουράντ
|2,11 μ.
|29 Σεπτεμβρίου 1988
|F
|17
|Τάρι Ίσον
|2,03 μ.
|10 Μαΐου 2001
|F
|2
|Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ (Τραυματίας)
|2,01 μ.
|4 Μαΐου 1993
|F
|32
|Τζεφ Γκριν
|2,03 μ.
|28 Αυγούστου 1986
|G
|00
|Κέβον Χάρις (Two-Way)
|1,96 μ.
|24 Ιουνίου 1997
|G
|0
|Άαρον Χόλιντεϊ
|1,83 μ.
|30 Σεπτεμβρίου 1996
|G
|20
|Τζος Οκόγκι
|1,93 μ.
|1 Σεπτεμβρίου 1998
|C
|28
|Αλπερέν Σενγκούν
|2,11 μ.
|25 Ιουλίου 2002
|G
|15
|Ριντ Σέπαρντ
|1,88 μ.
|24 Ιουνίου 2004
|F
|10
|Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ
|2,11 μ.
|13 Μαΐου 2003
|F
|8
|Τζε’Σον Τέιτ
|1,93 μ.
|28 Οκτωβρίου 1995
|G/F
|1
|Έιμεν Τόμπσον
|2,01 μ.
|30 Ιανουαρίου 2003
|G
|5
|Φρεντ ΒανΒλίτ (Τραυματίας)
|1,83 μ.
|25 Φεβρουαρίου 1994
Χιούστον Ρόκετς: Με τον Ντουράντ, τον Σένγκουν, τον Άνταμς και τα άλλα... ψηλά παιδιά
Σαν Αντόνιο Σπερς: Με... οδηγούς τους κορυφαίους (πρώην) rookies
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι μία ακόμη ομάδα της ανατολικής περιφέρειας του NB, η οποία φαίνεται να βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Έχοντας στο ρόστερ τους δύο πιο πρόσφατους κορυφαίους rookies, έχοντας στόχο να βρεθούν για μία ακόμη φορά στα playoffs. Όλα αυτά μάλιστα μπροστά σε μία νέα εποχή καθώς ύστερα από 20 χρόνια, ο θρυλικός Γκρεγκ Πόποβιτς δεν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της ομάδας.
Αστέρι: Μεγάλο αστέρι φυσικά είναι ο... εξωγήινος Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο 21χρονος Γάλλος, μπορεί αρχικά να προκάλεσε ενθουσιασμό για το ύψος του, από την πρώτη κιόλας σεζόν κατάφερε να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ανατολής, έχοντας σταθερά διψήφιο αριθμό πόντων και ριμπάουντ. Πλέον μένει να φανεί σε τι κατάσταση θα μπορέσει να είναι μετά από τον περυσινό θέμα υγείας του.
Προπονητής: Ο άνθρωπος που κλήθηκε να καλύψει το κενό που αφήνει ο Γκρεγκ Πόποβιτς μετά το τέλος της 29χρονης θητείας του στους Σαν Αντόνιο Σπερς, είναι ο Μιτς Τζόνσον. Ο 38χρονος τεχνικός, από το 2015 βρίσκεται στους πάγκους ενώ έχει υπηρετήσει και αυτός πιστά τους Σπερς, όντας βοηθός αρχικά στους Όστιν Σπερς (2016-2019) αλλά και στο πλάι του εμβληματικού Πόποβιτς.
Πρόβλεψη: Όλα δείχνουν ότι οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι μπροστά σε μία αρκετά ιδιαίτερη σεζον. Μάλιστα, ενδεχομένως να δείξουν το πιο ανταγωνιστικό τους πρόσωπο των τελευταίων ετών.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
- Ντι Άρον Φοξ, 55,7 εκατ. δολάρια
- Ντέβιν Βασέλ, 32,6 εκατ. δολάρια
- Κέλντον Τζόνσον, 27 εκατ. δολάρια
Salary Cap: 179.938.561 δολάρια
|Θέση
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημερομηνία Γέννησης
|F
|40
|Χάρισον Μπαρνς
|2.01 μ.
|30 Μαΐου 1992
|C
|18
|Μπισμάκ Μπιγιομπό
|2.03 μ.
|28 Αυγούστου 1992
|F
|11
|Κάρτερ Μπράιαντ
|2.03 μ.
|26 Νοεμβρίου 2005
|G
|5
|Στέφον Κάσλ
|1.98 μ.
|1 Νοεμβρίου 2004
|F
|30
|Τζούλιαν Σαμπάνι
|2.01 μ.
|29 Ιουνίου 2001
|G
|4
|Ντι'Άαρον Φοξ (Τραυματίας)
|1.91 μ.
|20 Δεκεμβρίου 1997
|G
|2
|Ντίλαν Χάρπερ (Τραυματίας)
|1.96 μ.
|2 Μαρτίου 2006
|F
|55
|Χάρισον Ίνγκραμ (Δ.Σ.)
|1.96 μ.
|27 Νοεμβρίου 2002
|G/F
|3
|Κέλντον Τζόνσον
|1.98 μ.
|11 Οκτωβρίου 1999
|F
|25
|Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία (Δ.Σ.)
|1.93 μ.
|24 Νοεμβρίου 2001
|F/C
|7
|Λουκ Κόρνετ
|2.16 μ.
|15 Ιουλίου 1995
|G
|0
|Τζόρνταν ΜακΛάφλιν
|1.80 μ.
|9 Απριλίου 1996
|F
|27
|Ράιλι Μίνιξ (Δ.Σ.)
|2.01 μ.
|22 Σεπτεμβρίου 2000
|F/C
|8
|Κέλι Ολίνικ
|2.13 μ.
|19 Απριλίου 1991
|F
|10
|Τζέρεμι Σόχαν
|2.03 μ.
|20 Μαΐου 2003
|G/F
|24
|Ντέβιν Βάσελ
|1.96 μ.
|23 Αυγούστου 2000
|F
|43
|Λίντι Γουότερς ΙΙΙ
|1.96 μ.
|28 Ιουλίου 1997
|F/C
|1
|Βίκτορ Ουεμπανγιάμα
|2.26 μ.
|4 Ιανουαρίου 2004
Οι Μέμφις Γκρίζλις είναι μία ομάδα που θα μπορούσε να προσελκύσει αρκετά βλέμματα και τη φετινή σεζόν στο NBA. Έχοντας έναν από τους πιο fun to watch παίκτες του κόσμου, τον Τζα Μοράντ -όποτε είναι σε θέση να παίξει-, οι Γρκίζλις προσπαθούν να βρουν τρόπο ώστε σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, να είναι σε σταθερά καλές βραδιές. Μάλιστα, η ομάδα βρίσκεται σε μία... αλλαγή σελίδας αφού ο προπονητής που είχε τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του franchise, Τέιλορ Τζένκινς αποτέλεσε παρελθόν, με τη σκυτάλη να την παίρνει ο άνθρωπος που οδήγησε την Παρί στην Euroleague, ο Τόμας Ίσαλο.
Αστέρι: Ο Τζα Μοράντ. Ο 26χρονος γκαρντ μπορεί πριν από μερικούς μήνες να είχε ανακοινώσει ότι θα σταματήσει να καρφώνει, ωστόσο ο ίδιος λίγες ημέρες αργότερα έδειξε πως δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι ένας από τους πιο fun to watch παίκτες της λίγκας ενώ πέρα από θέαμα -όποτε είναι σε θέση να αγωνιστεί- προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην ομάδα του μέσα από τη συνεισφορά του.
Προπονητής: Ο άνθρωπος που οδήγησε την Παρί στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, είναι πλέον εκείνος όπου καλείται να οδηγήσει πλέον τους Μέμφις Γκρίζλις στη μακρά διάρκεια της σεζόν στο NBA. Ο Τόμας Ίσαλο το 2024 έκανε το μεγάλο άλμα προς την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, έχοντας αναλάβει ως βοηθός προπονητής των Γκρίζλις.
Πρόβλεψη: Για μία ακόμη σεζόν, οι Μέμφις Γκρίζλις είναι από εκείνες τις ομάδες που θα μπορούσαν να φανούν σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικές και να έχουν καλές περιόδους μέσα στη χρονιά.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
- Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ, 41 εκατ. δολάρια
- Τζα Μοράντ, 39,4 εκατ. δολάρια
- Κεντάβιους Κάλντουελ – Πόουπ, 22 εκατ. δολάρια
Salary Cap: 171.507.315 δολάρια.
|Memphis Grizzlies Roster
|Θέση
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημερομηνία Γέννησης
|F/C
|7
|Σάντι Αλντάμα
|2.13 μ.
|10 Ιανουαρίου 2001
|G
|3
|Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ
|1.96 μ.
|18 Φεβρουαρίου 1993
|F
|15
|Μπράντον Κλαρκ
|2.03 μ.
|19 Σεπτεμβρίου 1996
|G
|23
|Σέντρικ Κάουαρντ
|1.98 μ.
|11 Σεπτεμβρίου 2003
|C
|14
|Ζακ Έντι
|2.24 μ.
|14 Μαΐου 2002
|C
|16
|Πι Τζέι Χολ (TW)
|2.08 μ.
|21 Φεβρουαρίου 2002
|F
|45
|GG Τζάκσον
|2.06 μ.
|17 Δεκεμβρίου 2004
|F/C
|8
|Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ
|2.08 μ.
|15 Σεπτεμβρίου 1999
|G/F
|11
|Τάι Τζερόουμ
|1.96 μ.
|8 Ιουλίου 1997
|G
|46
|Τζον Κόντσαρ
|1.96 μ.
|22 Μαρτίου 1996
|C
|34
|Τζοκ Λάντεϊλ
|2.11 μ.
|25 Οκτωβρίου 1995
|G
|21
|Τζαμάι Μάσακ
|1.93 μ.
|10 Νοεμβρίου 2004
|G
|12
|Τζα Μοράντ
|1.88 μ.
|10 Αυγούστου 1999
|G
|1
|Σκότι Πίπεν Τζούνιορ
|1.85 μ.
|10 Νοεμβρίου 2000
|G
|10
|Τζαβόν Σμολ (TW)
|1.91 μ.
|19 Δεκεμβρίου 2002
|G
|24
|Κάμ Σπένσερ
|1.93 μ.
|6 Απριλίου 2000
|F
|0
|Τζέιλεν Γουέλς
|2.03 μ.
|26 Αυγούστου 2003
|G
|5
|Βινς Ουίλιαμς Τζούνιορ
|1.93 μ.
|30 Αυγούστου 2000
Μέμφις Γκρίζλις: «Μοράντ επιτρέποντος»
Νιου Ορλίνς Πέλικανς: Με την ελπίδα σε έναν υγιή Ζάιον
Με τον Τρέι Μέρφι να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση και το άλλοτε πιο hot όνομα του NBA, Ζάιον Γουίλιαμσον να θέλει να πραγματοποιήσει μία σεζόν χωρίς πολλούς τραυματισμούς, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς βρίσκονται μπροστά από μία νέα χρονιά, θέλοντας να βγάλουν ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Αστέρι: Μπορεί ο Ζάιον Γουίλιαμσον να ήταν κάποτε ο παίκτης που είχε κάνει όλο το NBA να μιλάει μαζί του, ωστόσο στην ομάδα από τη Νέα Ορλεάνη, υπάρχει και ο Τρέι Μέρφι ο οποίος επιστρέφει πλέον από έναν σοβαρό τραυματισμό που έβαλε τέλος νωρίς στην καλύτερή του χρονιά, όπου έφτασε στους 21,2 πόντους ανά αγώνα.
Προπονητής: Τα ηνία του πάγκου στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς τα έχει ο Γουίλι Γκριν. Ο 44χρονος προπονητής γνωρίζει αρκετά καλά το NBA αφού ο ίδιος αγωνιζόταν από το 2003 έως και το 2015 σταθερά. Το προπονητικό του ταξίδι άρχισε δίπλα στον Στιβ Κερ, στον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ενώ ακολούθησε και ένα πέρασμα ως βοηθός από τους Φοίνιξ Σανς.
Πρόβλεψη: Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους ώστε να φανούν σταθερά ανταγωνιστικοί. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα τους δούμε να συμμετέχουν στα playoffs.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
- Ζάιον Γουίλιαμσον, 39,4 εκατ. δολάρια
- Τζόρνταν Πουλ, 32 εκατ. δολάρια
- Ντεζούντε Μάρεϊ, 28,5 εκατ. δολάρια
Salary Cap: 203.377.835 δολάρια.
|Θέση
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημερομηνία Γέννησης
|G
|23
|Τρέι Αλεξάντερ (TW)
|1.93 μ.
|2 Μαΐου 2003
|G
|15
|Χοσέ Αλβαράδο
|1.83 μ.
|12 Απριλίου 1998
|G/F
|41
|Σάντικ Μπέι
|2.01 μ.
|9 Απριλίου 1999
|C
|4
|Χάντερ Ντίκινσον (TW)
|2.16 μ.
|25 Νοεμβρίου 2000
|G
|0
|Τζερεμάια Φιρς
|1.93 μ.
|14 Οκτωβρίου 2006
|G
|24
|Τζόρνταν Χόκινς
|1.96 μ.
|29 Απριλίου 2002
|F
|2
|Χέρμπερτ Τζόουνς (Τραυματίας)
|2.01 μ.
|6 Οκτωβρίου 1998
|F
|55
|Κέβον Λούνεϊ
|2.06 μ.
|6 Φεβρουαρίου 1996
|F/C
|17
|Κάρλο Ματκόβιτς
|2.08 μ.
|30 Μαρτίου 2001
|G
|11
|Μπράις ΜακΓκόουενς (TW)
|1.98 μ.
|8 Νοεμβρίου 2002
|C
|21
|Υβ Μίσσι
|2.11 μ.
|14 Μαΐου 2004
|F
|25
|Τρέι Μέρφι ΙΙΙ
|2.03 μ.
|18 Ιουνίου 2000
|G
|5
|Ντετζούντε Μάρεϊ (Τραυματίας)
|1.93 μ.
|19 Σεπτεμβρίου 1996
|G/F
|14
|Μάικα Πίβι
|2.01 μ.
|16 Ιουλίου 2001
|G
|3
|Τζόρνταν Πουλ
|1.93 μ.
|19 Ιουνίου 1999
|C
|22
|Ντέρικ Κουίν
|2.08 μ.
|27 Νοεμβρίου 2004
|G
|9
|Τζέιντεν Σπρίνγκερ
|1.93 μ.
|25 Σεπτεμβρίου 2002
|F
|1
|Ζάιον Γουίλιαμσον (Τραυματίας)
|1.98 μ.
|6 Ιουλίου 2000