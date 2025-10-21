NBA, Southwest Division: Στην αυγή μίας νέας εποχής

NBA, Southwest Division: Στην αυγή μίας νέας εποχής

Σπύρος Μαρκεζίνης

Από τη μία οι «αρκούδες» του Μέμφις, από την άλλη οι Πελεκάνοι από την κατά πάσα πιθανότητα γενέτειρα της Τζαζ, τη Νέα Ορλεάνη αλλά και τρεις ομάδες από τη περιοχή των καουμπόηδων το Τέξας. Συνολικά πέντε ομάδες σε μία division… ροντέο όπου όλοι ετοιμάζονται για την αρχή μίας νέας εποχής.

Άλλοι έχοντας στο ρόστερ τους μερικούς από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες, άλλοι προσθέτοντας εμπειρία στο ήδη υπάρχον δυνατό σύνολο και άλλοι που περιμένουν την ευκαιρία τους όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες να δείξουν τι πραγματικά μπορούν να κάνουν. Αυτή είναι η Southwest Division!

Τα «σύμβολα» μπορεί να άλλαξαν αλλά οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι.

image

Ντάλας Μάβερικς: Στην αρχή μίας νέας εποχής

Μία ιδιαίτερη έναρξη της σεζόν για τους Ντάλας Μάβερικς καθώς μετά από πολλά χρόνια, η ομάδα από το Τέξας θα αρχίσει χωρίς να έχει στο ρόστερ της τον Λούκα Ντόντσιτς. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, ο Τζέισον Κιντ διαθέτει στο ρόστερ του ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ονόματα αυτή τη στιγμή στο NBA, τον Κούπερ Φλαγκ, τον οποίον απέκτησαν με το νούμερο ένα pick στο Draft. Παράλληλα, υπάρχει εμπειρία με τον Κλέι Τόμπσον και τον Άντονις Ντέβις να ξεχωρίζουν, ενώ αναμένεται και η επιστροφή του Καϊρί Ίρβινγκ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.

Αστέρι: Ο Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος προορίζεται να γίνει το νέο πρόσωπο των Ντάλας Μάβερικς. Ένας παίκτης που έχει γίνει γνωστός στο NBA προτού ακόμα αγωνιστεί στο NBA και πάνω στον οποίο ο οργανισμός των Mavs ευελπιστεί να χτίσει το μέλλον του. Πλέον το μόνο που μένει να δούμε αν θα μπορέσει ο 18χρονος φόργουορντ (2,06 μ.) να αντεπεξέλθει στο κορυφαίο επίπεδο.

Προπονητής: Ο Τζέισον Κιντ. Ο 52χρονος προπονητής, γνωρίζει αρκετά καλά την ομάδα έχοντας αγωνιστεί εκεί σαν παίκτης από το 1994 έως και το 1996. Πλέον βρίσκεται στον πάγκο των Μάβερικς από το 2021 και πλέον ετοιμάζεται να αρχίσει τη συνεργασία του με τον Κούπερ Φλαγκ. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά όπου θα έχει στο ρόστερ του ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ονόματα του NBA, αφού από το 2014 έως και το 2018 ήταν στους Μιλγουόκι Μπακς έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πρόβλεψη: Η νέα σεζόν αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Ντάλας Μάβερικς,. Σε περίπτωση όπου όλα πάνε καλώς να φαίνεται ότι μπορεί να μπει στα playoffs.

Salary Cap: 220.553.136 δολάρια

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

  1. Άντονι Ντέιβις, 58,4 εκατ. δολάρια
  2. Καϊρί Ίρβινγκ, 39,4 εκατ. δολάρια
  3. Πι Τζέι Γουάσινγκτον 22,1 εκατ. δολάρια

ΘέσηΑρ.ΠαίκτηςΎψοςΗμερομηνία Γέννησης
G00Μαξ Κρίστι1,96 μ.10 Φεβρουαρίου 2003
C45Μούσα Σισέ2,11 μ.10 Σεπτεμβρίου 2002
F/C3Άντονι Ντέιβις2,08 μ.11 Μαρτίου 1993
G0Ντάντε Έξουμ1,96 μ.13 Ιουλίου 1995
F32Κούπερ Φλαγκ2,06 μ.21 Δεκεμβρίου 2006
F/C21Ντάνιελ Γκάφορντ2,08 μ.1 Οκτωβρίου 1998
G1Τζέιντεν Χάρντι1,93 μ.5 Ιουλίου 2002
G11Κάιρι Ίρβινγκ (Τραυματίας)1,88 μ.23 Μαρτίου 1992
G14Μάιλς Κέλι (Two-Way)1,98 μ.26 Ιανουαρίου 2003
C2Ντέρεκ Λάιβλι II2,16 μ.12 Φεβρουαρίου 2004
F13Νάτζι Μάρσαλ2,01 μ.24 Ιανουαρίου 1998
F16Κέιλεμπ Μάρτιν1,96 μ.28 Σεπτεμβρίου 1995
G9Ράιαν Νέμπχαρντ (Two-Way)1,83 μ.10 Μαρτίου 2003
F/C7Ντουάιτ Πάουελ2,08 μ.20 Ιουλίου 1991
G5Ντι'Άντζελο Ράσελ1,91 μ.23 Φεβρουαρίου 1996
G31Κλέι Τόμπσον1,96 μ.8 Φεβρουαρίου 1990
F25Π. Τζ. Ουάσινγκτον2,01 μ.23 Αυγούστου 1998
G10Μπράντον Ουίλιαμς1,85 μ.22 Νοεμβρίου 1999

image

Οι Χιούσον Ρόκετς στο παρελθόν έχουν υπάρξει μία από τις σημαντικές δυνάμεις στο NBA και παρά τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν πρόσφατα, πλέον φαίνεται ότι ετοιμάζονται να αποκτήσουν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχοντας κρατήσει ορισμένους από τους καλύτερους περυσινούς παίκτες αλλά και με την προσθήκη του Κέβιν Ντουράντ που ξέρει αρκετά καλά να κάνει πρωταθλητισμό, οι «πύραυλοι» του Τέξας ετοιμάζονται για μία σεζόν όπου στοχεύουν στην... απογείωση. Βέβαια, όπως μπορεί να διαβάσετε πριν από μερικές ημέρες στο Gazzetta, κατά τη διάρκεια της pre season δοκίμασαν να παίξουν με μία αρκετά ψηλή πεντάδα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει μία... επανάσταση στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Αστέρι: Ο Αμίν Τόμπσον. Ο 22χρονος φόργουορντ με ύψος 2,01 μέτρα, είναι ένας από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες του NBA. Ο ίδιος μπόρεσε να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες των Ρόκετς, τόσο στη regular season όσο και στα playoffs.

Προπονητής: Ο Ίμε Ουντόκα βρίσκεται από τον Απρίλιο του 2023 στον πάγκο τον Χιούστον Ρόκετς, με την παρουσία του στην ομάδα να συνδυάζεται από μία ανοδική πορεία. Από το 2021 έως και το 2023 βρισκόταν στους Μπόστον Σέλτικς ενώ η καριέρα του στους πάγκους αρχίζει από το 2012, έχοντας περάσει ως βοηθός από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και τους Μπρούκλιν Νετς.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

  1. Κέβιν Ντουράντ, 48,5 εκατ. δολάρια
  2. Άλπερεν Σένγκουν, 37 εκατ. δολάρια
  3. Φρεντ ΦανΦλίτ, 25 εκατ. δολάρια

Salary Cap: 201.330.454 δολάρια

ΘέσηΑρ.ΠαίκτηςΎψοςΗμερομηνία Γέννησης
C12Στίβεν Άνταμς2,11 μ.20 Ιουλίου 1993
C30Κλιντ Καπέλα2,08 μ.18 Μαΐου 1994
F27Αϊζάια Κρόφορντ (Two-Way)1,98 μ.1 Νοεμβρίου 2001
G4Τζέι Ντι Ντέιβισον (Two-Way)1,85 μ.3 Οκτωβρίου 2002
F7Κέβιν Ντουράντ2,11 μ.29 Σεπτεμβρίου 1988
F17Τάρι Ίσον2,03 μ.10 Μαΐου 2001
F2Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ (Τραυματίας)2,01 μ.4 Μαΐου 1993
F32Τζεφ Γκριν2,03 μ.28 Αυγούστου 1986
G00Κέβον Χάρις (Two-Way)1,96 μ.24 Ιουνίου 1997
G0Άαρον Χόλιντεϊ1,83 μ.30 Σεπτεμβρίου 1996
G20Τζος Οκόγκι1,93 μ.1 Σεπτεμβρίου 1998
C28Αλπερέν Σενγκούν2,11 μ.25 Ιουλίου 2002
G15Ριντ Σέπαρντ1,88 μ.24 Ιουνίου 2004
F10Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ2,11 μ.13 Μαΐου 2003
F8Τζε’Σον Τέιτ1,93 μ.28 Οκτωβρίου 1995
G/F1Έιμεν Τόμπσον2,01 μ.30 Ιανουαρίου 2003
G5Φρεντ ΒανΒλίτ (Τραυματίας)1,83 μ.25 Φεβρουαρίου 1994

Χιούστον Ρόκετς: Με τον Ντουράντ, τον Σένγκουν, τον Άνταμς και τα άλλα... ψηλά παιδιά

image

Σαν Αντόνιο Σπερς: Με... οδηγούς τους κορυφαίους (πρώην) rookies

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι μία ακόμη ομάδα της ανατολικής περιφέρειας του NB, η οποία φαίνεται να βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Έχοντας στο ρόστερ τους δύο πιο πρόσφατους κορυφαίους rookies, έχοντας στόχο να βρεθούν για μία ακόμη φορά στα playoffs. Όλα αυτά μάλιστα μπροστά σε μία νέα εποχή καθώς ύστερα από 20 χρόνια, ο θρυλικός Γκρεγκ Πόποβιτς δεν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της ομάδας.

Αστέρι: Μεγάλο αστέρι φυσικά είναι ο... εξωγήινος Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο 21χρονος Γάλλος, μπορεί αρχικά να προκάλεσε ενθουσιασμό για το ύψος του, από την πρώτη κιόλας σεζόν κατάφερε να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ανατολής, έχοντας σταθερά διψήφιο αριθμό πόντων και ριμπάουντ. Πλέον μένει να φανεί σε τι κατάσταση θα μπορέσει να είναι μετά από τον περυσινό θέμα υγείας του.

Προπονητής: Ο άνθρωπος που κλήθηκε να καλύψει το κενό που αφήνει ο Γκρεγκ Πόποβιτς μετά το τέλος της 29χρονης θητείας του στους Σαν Αντόνιο Σπερς, είναι ο Μιτς Τζόνσον. Ο 38χρονος τεχνικός, από το 2015 βρίσκεται στους πάγκους ενώ έχει υπηρετήσει και αυτός πιστά τους Σπερς, όντας βοηθός αρχικά στους Όστιν Σπερς (2016-2019) αλλά και στο πλάι του εμβληματικού Πόποβιτς.

Πρόβλεψη: Όλα δείχνουν ότι οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι μπροστά σε μία αρκετά ιδιαίτερη σεζον. Μάλιστα, ενδεχομένως να δείξουν το πιο ανταγωνιστικό τους πρόσωπο των τελευταίων ετών.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

  1. Ντι Άρον Φοξ, 55,7 εκατ. δολάρια
  2. Ντέβιν Βασέλ, 32,6 εκατ. δολάρια
  3. Κέλντον Τζόνσον, 27 εκατ. δολάρια

Salary Cap: 179.938.561 δολάρια

Θέση#ΠαίκτηςΎψοςΗμερομηνία Γέννησης
F40Χάρισον Μπαρνς2.01 μ.30 Μαΐου 1992
C18Μπισμάκ Μπιγιομπό2.03 μ.28 Αυγούστου 1992
F11Κάρτερ Μπράιαντ2.03 μ.26 Νοεμβρίου 2005
G5Στέφον Κάσλ1.98 μ.1 Νοεμβρίου 2004
F30Τζούλιαν Σαμπάνι2.01 μ.29 Ιουνίου 2001
G4Ντι'Άαρον Φοξ (Τραυματίας)1.91 μ.20 Δεκεμβρίου 1997
G2Ντίλαν Χάρπερ (Τραυματίας)1.96 μ.2 Μαρτίου 2006
F55Χάρισον Ίνγκραμ (Δ.Σ.)1.96 μ.27 Νοεμβρίου 2002
G/F3Κέλντον Τζόνσον1.98 μ.11 Οκτωβρίου 1999
F25Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία (Δ.Σ.)1.93 μ.24 Νοεμβρίου 2001
F/C7Λουκ Κόρνετ2.16 μ.15 Ιουλίου 1995
G0Τζόρνταν ΜακΛάφλιν1.80 μ.9 Απριλίου 1996
F27Ράιλι Μίνιξ (Δ.Σ.)2.01 μ.22 Σεπτεμβρίου 2000
F/C8Κέλι Ολίνικ2.13 μ.19 Απριλίου 1991
F10Τζέρεμι Σόχαν2.03 μ.20 Μαΐου 2003
G/F24Ντέβιν Βάσελ1.96 μ.23 Αυγούστου 2000
F43Λίντι Γουότερς ΙΙΙ1.96 μ.28 Ιουλίου 1997
F/C1Βίκτορ Ουεμπανγιάμα2.26 μ.4 Ιανουαρίου 2004

image

Οι Μέμφις Γκρίζλις είναι μία ομάδα που θα μπορούσε να προσελκύσει αρκετά βλέμματα και τη φετινή σεζόν στο NBA. Έχοντας έναν από τους πιο fun to watch παίκτες του κόσμου, τον Τζα Μοράντ -όποτε είναι σε θέση να παίξει-, οι Γρκίζλις προσπαθούν να βρουν τρόπο ώστε σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, να είναι σε σταθερά καλές βραδιές. Μάλιστα, η ομάδα βρίσκεται σε μία... αλλαγή σελίδας αφού ο προπονητής που είχε τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του franchise, Τέιλορ Τζένκινς αποτέλεσε παρελθόν, με τη σκυτάλη να την παίρνει ο άνθρωπος που οδήγησε την Παρί στην Euroleague, ο Τόμας Ίσαλο.

Αστέρι: Ο Τζα Μοράντ. Ο 26χρονος γκαρντ μπορεί πριν από μερικούς μήνες να είχε ανακοινώσει ότι θα σταματήσει να καρφώνει, ωστόσο ο ίδιος λίγες ημέρες αργότερα έδειξε πως δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι ένας από τους πιο fun to watch παίκτες της λίγκας ενώ πέρα από θέαμα -όποτε είναι σε θέση να αγωνιστεί- προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην ομάδα του μέσα από τη συνεισφορά του.

Προπονητής: Ο άνθρωπος που οδήγησε την Παρί στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, είναι πλέον εκείνος όπου καλείται να οδηγήσει πλέον τους Μέμφις Γκρίζλις στη μακρά διάρκεια της σεζόν στο NBA. Ο Τόμας Ίσαλο το 2024 έκανε το μεγάλο άλμα προς την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, έχοντας αναλάβει ως βοηθός προπονητής των Γκρίζλις.

Πρόβλεψη: Για μία ακόμη σεζόν, οι Μέμφις Γκρίζλις είναι από εκείνες τις ομάδες που θα μπορούσαν να φανούν σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικές και να έχουν καλές περιόδους μέσα στη χρονιά.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

  1. Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ, 41 εκατ. δολάρια
  2. Τζα Μοράντ, 39,4 εκατ. δολάρια
  3. Κεντάβιους Κάλντουελ – Πόουπ, 22 εκατ. δολάρια

Salary Cap: 171.507.315 δολάρια.

Memphis Grizzlies Roster
Θέση#ΠαίκτηςΎψοςΗμερομηνία Γέννησης
F/C7Σάντι Αλντάμα2.13 μ.10 Ιανουαρίου 2001
G3Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ1.96 μ.18 Φεβρουαρίου 1993
F15Μπράντον Κλαρκ2.03 μ.19 Σεπτεμβρίου 1996
G23Σέντρικ Κάουαρντ1.98 μ.11 Σεπτεμβρίου 2003
C14Ζακ Έντι2.24 μ.14 Μαΐου 2002
C16Πι Τζέι Χολ (TW)2.08 μ.21 Φεβρουαρίου 2002
F45GG Τζάκσον2.06 μ.17 Δεκεμβρίου 2004
F/C8Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ2.08 μ.15 Σεπτεμβρίου 1999
G/F11Τάι Τζερόουμ1.96 μ.8 Ιουλίου 1997
G46Τζον Κόντσαρ1.96 μ.22 Μαρτίου 1996
C34Τζοκ Λάντεϊλ2.11 μ.25 Οκτωβρίου 1995
G21Τζαμάι Μάσακ1.93 μ.10 Νοεμβρίου 2004
G12Τζα Μοράντ1.88 μ.10 Αυγούστου 1999
G1Σκότι Πίπεν Τζούνιορ1.85 μ.10 Νοεμβρίου 2000
G10Τζαβόν Σμολ (TW)1.91 μ.19 Δεκεμβρίου 2002
G24Κάμ Σπένσερ1.93 μ.6 Απριλίου 2000
F0Τζέιλεν Γουέλς2.03 μ.26 Αυγούστου 2003
G5Βινς Ουίλιαμς Τζούνιορ1.93 μ.30 Αυγούστου 2000

Μέμφις Γκρίζλις: «Μοράντ επιτρέποντος»

image

Νιου Ορλίνς Πέλικανς: Με την ελπίδα σε έναν υγιή Ζάιον

Με τον Τρέι Μέρφι να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση και το άλλοτε πιο hot όνομα του NBA, Ζάιον Γουίλιαμσον να θέλει να πραγματοποιήσει μία σεζόν χωρίς πολλούς τραυματισμούς, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς βρίσκονται μπροστά από μία νέα χρονιά, θέλοντας να βγάλουν ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Αστέρι: Μπορεί ο Ζάιον Γουίλιαμσον να ήταν κάποτε ο παίκτης που είχε κάνει όλο το NBA να μιλάει μαζί του, ωστόσο στην ομάδα από τη Νέα Ορλεάνη, υπάρχει και ο Τρέι Μέρφι ο οποίος επιστρέφει πλέον από έναν σοβαρό τραυματισμό που έβαλε τέλος νωρίς στην καλύτερή του χρονιά, όπου έφτασε στους 21,2 πόντους ανά αγώνα.

Προπονητής: Τα ηνία του πάγκου στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς τα έχει ο Γουίλι Γκριν. Ο 44χρονος προπονητής γνωρίζει αρκετά καλά το NBA αφού ο ίδιος αγωνιζόταν από το 2003 έως και το 2015 σταθερά. Το προπονητικό του ταξίδι άρχισε δίπλα στον Στιβ Κερ, στον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ενώ ακολούθησε και ένα πέρασμα ως βοηθός από τους Φοίνιξ Σανς.

Πρόβλεψη: Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους ώστε να φανούν σταθερά ανταγωνιστικοί. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα τους δούμε να συμμετέχουν στα playoffs.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

  1. Ζάιον Γουίλιαμσον, 39,4 εκατ. δολάρια
  2. Τζόρνταν Πουλ, 32 εκατ. δολάρια
  3. Ντεζούντε Μάρεϊ, 28,5 εκατ. δολάρια

Salary Cap: 203.377.835 δολάρια.

Θέση#ΠαίκτηςΎψοςΗμερομηνία Γέννησης
G23Τρέι Αλεξάντερ (TW)1.93 μ.2 Μαΐου 2003
G15Χοσέ Αλβαράδο1.83 μ.12 Απριλίου 1998
G/F41Σάντικ Μπέι2.01 μ.9 Απριλίου 1999
C4Χάντερ Ντίκινσον (TW)2.16 μ.25 Νοεμβρίου 2000
G0Τζερεμάια Φιρς1.93 μ.14 Οκτωβρίου 2006
G24Τζόρνταν Χόκινς1.96 μ.29 Απριλίου 2002
F2Χέρμπερτ Τζόουνς (Τραυματίας)2.01 μ.6 Οκτωβρίου 1998
F55Κέβον Λούνεϊ2.06 μ.6 Φεβρουαρίου 1996
F/C17Κάρλο Ματκόβιτς2.08 μ.30 Μαρτίου 2001
G11Μπράις ΜακΓκόουενς (TW)1.98 μ.8 Νοεμβρίου 2002
C21Υβ Μίσσι2.11 μ.14 Μαΐου 2004
F25Τρέι Μέρφι ΙΙΙ2.03 μ.18 Ιουνίου 2000
G5Ντετζούντε Μάρεϊ (Τραυματίας)1.93 μ.19 Σεπτεμβρίου 1996
G/F14Μάικα Πίβι2.01 μ.16 Ιουλίου 2001
G3Τζόρνταν Πουλ1.93 μ.19 Ιουνίου 1999
C22Ντέρικ Κουίν2.08 μ.27 Νοεμβρίου 2004
G9Τζέιντεν Σπρίνγκερ1.93 μ.25 Σεπτεμβρίου 2002
F1Ζάιον Γουίλιαμσον (Τραυματίας)1.98 μ.6 Ιουλίου 2000

Φόρτωση BOLM...