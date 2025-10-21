Μία ιδιαίτερη έναρξη της σεζόν για τους Ντάλας Μάβερικς καθώς μετά από πολλά χρόνια, η ομάδα από το Τέξας θα αρχίσει χωρίς να έχει στο ρόστερ της τον Λούκα Ντόντσιτς. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, ο Τζέισον Κιντ διαθέτει στο ρόστερ του ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ονόματα αυτή τη στιγμή στο NBA, τον Κούπερ Φλαγκ, τον οποίον απέκτησαν με το νούμερο ένα pick στο Draft. Παράλληλα, υπάρχει εμπειρία με τον Κλέι Τόμπσον και τον Άντονις Ντέβις να ξεχωρίζουν, ενώ αναμένεται και η επιστροφή του Καϊρί Ίρβινγκ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.

Αστέρι: Ο Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος προορίζεται να γίνει το νέο πρόσωπο των Ντάλας Μάβερικς. Ένας παίκτης που έχει γίνει γνωστός στο NBA προτού ακόμα αγωνιστεί στο NBA και πάνω στον οποίο ο οργανισμός των Mavs ευελπιστεί να χτίσει το μέλλον του. Πλέον το μόνο που μένει να δούμε αν θα μπορέσει ο 18χρονος φόργουορντ (2,06 μ.) να αντεπεξέλθει στο κορυφαίο επίπεδο.

Προπονητής: Ο Τζέισον Κιντ. Ο 52χρονος προπονητής, γνωρίζει αρκετά καλά την ομάδα έχοντας αγωνιστεί εκεί σαν παίκτης από το 1994 έως και το 1996. Πλέον βρίσκεται στον πάγκο των Μάβερικς από το 2021 και πλέον ετοιμάζεται να αρχίσει τη συνεργασία του με τον Κούπερ Φλαγκ. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά όπου θα έχει στο ρόστερ του ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ονόματα του NBA, αφού από το 2014 έως και το 2018 ήταν στους Μιλγουόκι Μπακς έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πρόβλεψη: Η νέα σεζόν αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Ντάλας Μάβερικς,. Σε περίπτωση όπου όλα πάνε καλώς να φαίνεται ότι μπορεί να μπει στα playoffs.

Salary Cap: 220.553.136 δολάρια

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

Άντονι Ντέιβις, 58,4 εκατ. δολάρια Καϊρί Ίρβινγκ, 39,4 εκατ. δολάρια Πι Τζέι Γουάσινγκτον 22,1 εκατ. δολάρια