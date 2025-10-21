Ράπτορς: Η πεντάδα της φιλοδοξίας

Oι Ράπτορς βρίσκονται σε μια σεζόν-αίνιγμα που πολλά θα εξαρτηθούν από την απόδοση των κορυφαίων παικτών τους. Υπάρχει ταλέντο στον Καναδά και είναι ικανό να βάλει την ομάδα στην postseason. Ο Σκότι Μπαρνς συνεχώς εξελίσσεται και έχει γίνει ηγέτης της ομάδας, ενώ οι Ίνγκραμ, Μπάρετ, Κουίκλι και Πελτλ συνθέτουν μια πεντάδα μαζί με τον Μπαρνς που δεν γίνεται να υποτιμήσεις. Έχουν την ποιότητα να παλέψουν για τα playoffs, αλλά φέτος η Ανατολή είναι περίεργη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που αποτελεί ερωτηματικό είναι ο πάγκος τους και εκει υπάρχει θέμα ποιότητας, αλλά και ποσότητας σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες της ανατολικής περιφέρειας.

Αστέρι: O Σκότι Μπαρνς είναι δίχως αμφιβολία ο franchise player των Καναδών. Ένα παιδί που συνεχώς βελτιώνεται και έχει το επιθετικό πακέτο για να ηγηθεί για άλλη μια σεζόν. Τίμιος και στον αμυντικό τομέα θέλει να οδηγήσει τους Ράπτορς στα playoffs και θα το παλέψει με όλη του τη δύναμη.

Προπονητής: Ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς που αποτελεί έναν εκ των ανερχόμενων προπονητών στη λίγκα. Βρίσκεται στον πάγκο των Ράπτορς από το 2023 και φέτος έχει τις προϋποθέσεις για να φτιάξει ένα σύνολό που θα διεκδικήσει μια θέση στα playoffs. Ήταν assistant σε Θάντερ, Γκρίζλις και Σανς πριν αναλάβει τους Ράπτορς.

Πρόβλεψη: Θα παλέψουν για μια θέση στα playoffs και στο τέλος θα τα καταφέρουν έστω και δύσκολα. Ταβάνι τους όμως ο πρώτος γύρος.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

Σκότι Μπαρνς, 38.6 εκατ. δολάρια

Μπράντον Ίνγκραμ, 38.1 εκατ. δολάρια

Ιμάνουελ Κουίκλι, 32.5 εκατ. δολάρια

Salary Cap: 198,697,987 εκατ. δολάρια