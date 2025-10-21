NBA: Η παρουσίαση των ομάδων της Atlantic Division
Η Αtlantic είναι μια από τις πιο ποιοτικές Divisions της ανατολικής περιφέρειας. Οι Νικς μπαίνουν στη νέα σεζόν με όνειρα και φιλοδοξίες, αφού διατήρησαν όλα τα βαριά τους χαρτιά. Οι Σέλτικς καλούνται να πορευτούν χωρις τον ηγέτη τους Τέιτουμ και τους σημαντικούς Χόλιντεϊ και Πορζίνγκις που αποχώρησαν. Οι Ράπτορς διεκδικούν θέση στα playoffs λόγω της καλής βασικής πεντάδας τους, ενώ οι Σίξερς είναι ερωτηματικό λόγω της κατάστασης των Εμπίντ και Τζορτζ και των τραυματισμών τους τα τελευταία χρόνια. Πιο αδύναμη ομάδα μοιάζουν οι Νετς που στερούνται βάθους στο ρόστερ και απέχουν από τους υπολοίπους.
Σέλτικς: Η απουσία του Τέιτουμ και οι νέοι ρόλοι
Οι Σέλτικς ξεκινούν μια σεζόν που θα είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες που ήταν ξεκάθαροι διεκδικητές του τίτλου. Ο Τέιτουμ λόγω του σοβαρού τραυματισμού του θα χάσει λογικά όλη τη σεζόν, ενώ παρελθόν αποτελεί ο Πορζίνγκις και ο Χόλιντεϊ για την ομάδα, όπως και ο πολύπειρος Αλ Χόρφορντ που συνεχίζει στους Γουόριορς. Σημαντική προσθήκη ο Άνφερνι Σάιμονς που μπαίνει δίπλα στον Γουάιτ στην περιφέρεια και η συνεργασία τους αποτελεί στοίχημα για την Βοστώνη. Ο Μάτσουλα παρέμεινε στον πάγκο, ενώ με την απουσία του Τέιτουμ, ηγέτης θα είναι ο Τζέιλεν Μπράουν.
Αστέρι: O Τζέιλεν Μπράουν. Δεν γίνεται να είναι κάποιος άλλος αφού ο Τέιτουμ θα λείψει λόγω τραυματισμούς. Εξαιρετικός two way παίκτης που στο τελευταίο πρωτάθλημα της Βοστώνης, ήταν ο MVP των τελικών κάτι που δείχνει και πολλά για την αξία του. Από τους πιο υποτιμημένους παίκτες στο ΝΒΑ. Πρέπει να βγει μπροστά φέτος για την ομάδα της Βοστώνης.
Προπονητής: Ο Τζο Μάτσουλα που βρίσκεται στον οργανισμό από το 2022 και ξέρει καλά τα καλά του και τα στραβά του. Εγγύηση για τη Βοστώνη. Είναι ο head coach που οδήγησε την ομάδα στο τελευταίο της πρωτάθλημα το 2022, τότε που καθάρισε στον τελικό τους Μάβερικς. Έχει δημιουργήσει ένα αξιόμαχο σύνολο που όμως φέτος καλείται να ανταπεξέλθει στον σοβαρό τραυματισμό του Τέιτουμ και τις αλλαγές που είναι αρκετές σε σχέση με το περσινό ρόστερ.
Πρόβλεψη: Οι Σέλτικς θα μπουν στα playoffs αλλά πλέον δεν έχουν το βάθος να φτάσουν μακριά. Ίσως αποκλειστούν στον πρώτο γύρο.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Τζέισον Τέιτουμ, 54.1 εκατ. δολάρια
Τζέιλεν Μπράουν, 53.1 εκατ. δολάρια
Ντέρικ Γουάιτ, 28.1 εκατ. δολάρια
Salary Cap: 206,622,531 εκατ. δολάρια
|Boston Celtics Roster
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|F
|99
|Κρις Μπουσέ
|2.06 μ.
|11 Ιανουαρίου 1993
|G/F
|7
|Τζέιλεν Μπράουν
|1.98 μ.
|24 Οκτωβρίου 1996
|C
|52
|Λούκα Γκάρζα
|2.08 μ.
|27 Δεκεμβρίου 1998
|G
|28
|Ούγκο Γκονζάλεθ
|1.98 μ.
|4 Φεβρουαρίου 2006
|G/F
|13
|Ρον Χάρπερ Τζούνιορ (TW)
|1.93 μ.
|12 Απριλίου 2000
|F
|30
|Σαμ Χάουζερ
|2.01 μ.
|8 Δεκεμβρίου 1997
|F
|8
|Τζος Μινότ
|2.03 μ.
|25 Νοεμβρίου 2002
|G
|11
|Πέιτον Πρίτσαρντ
|1.85 μ.
|28 Ιανουαρίου 1998
|C
|88
|Νεμίας Κιετά
|2.13 μ.
|13 Ιουλίου 1999
|G
|55
|Μπέιλορ Σάιερμαν
|1.98 μ.
|26 Σεπτεμβρίου 2000
|G
|44
|Μαξ Σούλγκα (TW)
|1.93 μ.
|25 Ιουνίου 2002
|G
|4
|Άνφερνι Σάιμονς
|1.91 μ.
|8 Ιουνίου 1999
|G/F
|0
|Τζέισον Τέιτουμ (Τραυματίας)
|2.03 μ.
|3 Μαρτίου 1998
|F
|26
|Ξέιβιερ Τίλμαν
|2.01 μ.
|12 Ιανουαρίου 1999
|G
|27
|Τζόρνταν Γουόλς
|1.98 μ.
|3 Μαρτίου 2004
|G
|9
|Ντέρικ Γουάιτ
|1.93 μ.
|2 Ιουλίου 1994
|F/C
|77
|Αμάρι Γουίλιαμς (TW)
|2.13 μ.
|28 Ιανουαρίου 2002
Νικς: Με ένα όνειρο τρελό
Οι Νικς παλεύουν εδώ και χρόνια να κάνουν κάτι σπουδαία και η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες σεζόν είναι κοντά. Έχουν βάλει σε τάξη την ομάδα τα τελευταία χρόνια και φέτος στοχεύουν να φτάσουν πολύ μακριά στα playoffs και γιατί όχι μέχρι το τέλος. Ο Τζέιλεν Μπράνσον μαζί με τον Καρλ Άντονι Τάουνς είναι οι μπροστάρηδες της ομάδας και έχουν το δύσκολο έργο να καθοδηγούν έναν οργανισμό που κάθε χρόνο έχει μεγάλη πίεση. Έχουν βάθος στο ρόστερ με Μπρίτζες, Χαρτ, Ανουνόμπι και Κλάρκσον και δείχνουν έτοιμοι να κάνουν το βήμα παραπάνω φέτος.
Αστέρι: Ο Τζέιλεν Μπράνσον. Από τη στιγμή που άφησε το Ντάλας για τη Νέα Υόρκη, διανύει την κορυφαία περίοδο της καριέρας του. All Star πλέον και ηγέτης της Νέας Υόρκης. Εξαιρετικός σκόρερ που παίζει και τον ρόλο του δημιουργού αν χρειαστεί. Η συνέπεια που έχει στους Νικς είναι αξιομνημόνευτη και η βελτίωση του εντυπωσιακή.
Προπονητής: Μάικ Μπράουν. Ο άλλοτε head coach των Καβς και των Κινγκς πήρε τη θέση του Τίμποντο και θέλει να οδηγήσει τους Νικς στην επιστροφή στους τίτλους μετά το 1973. Η αποστολή του θα είναι δύσκολη, αλλά πρόκειται για έναν έμπειρο προπονητή που στο παρελθόν έχει διαχειριστεί προσωπικότητες όπως ο ΛεΜπρόν στους Καβς και ο Κάρι στους Γουόριορς, τότε που ήταν assistant.
Πρόβλεψη: Ο δρόμος είναι ανοιχτός και το ρόστερ γεμάτο για μια εξαιρετική σεζόν. Μπορούν να φτάσουν μέχρι τους τελικούς Ανατολής και εκεί όλα είναι πιθανά.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Καρλ-Άντονι Τάουνς, 53.1 εκατ δολάρια
Όου Τζέι Ανουνόμπι, 39.5 εκατ. δολάρια
Τζέιλεν Μπράνσον, 34.9 εκατ. δολάρια
Salary Cap: 209,146,572 εκατ. δολάρια
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|G/F
|8
|Ο.ΤΖ. Ανουνομπί
|2.01 μ.
|17 Ιουλίου 1997
|G/F
|25
|Μάικαλ Μπρίτζες
|1.98 μ.
|30 Αυγούστου 1996
|G
|11
|Τζέιλεν Μπράνσον
|1.88 μ.
|31 Αυγούστου 1996
|G
|00
|Τζόρνταν Κλάκσον
|1.91 μ.
|7 Ιουνίου 1992
|F
|4
|Πακόμ Νταντιέτ
|2.03 μ.
|27 Ιουλίου 2005
|F
|51
|Μοχάμεντ Ντιαουάρα
|2.06 μ.
|29 Απριλίου 2005
|F
|20
|Τοσάν Εβμπουομουάν (TW)
|2.01 μ.
|16 Φεβρουαρίου 2001
|G
|3
|Τζος Χαρτ
|1.93 μ.
|6 Μαρτίου 1995
|C
|55
|Αριέλ Χουκπόρτι (Τραυματίας)
|2.11 μ.
|12 Απριλίου 2002
|C
|50
|Τρέι Τζέμισον (TW)
|2.11 μ.
|28 Νοεμβρίου 1999
|G
|13
|Τάιλερ Κολέκ
|1.91 μ.
|27 Μαρτίου 2001
|C
|21
|Αλεξ Λεν
|2.13 μ.
|16 Ιουνίου 1993
|G
|14
|Γκάρισον Μαθιους
|1.98 μ.
|2 Οκτωβρίου 1996
|G
|2
|Μάιλς ΜακΜπράιντ
|1.85 μ.
|8 Σεπτεμβρίου 2000
|G
|9
|Κέβιν ΜακΚούλαρ Τζούνιορ (TW)
|1.98 μ.
|15 Μαρτίου 2001
|F/C
|23
|Μίτσελ Ρόμπινσον
|2.13 μ.
|1 Απριλίου 1998
|F
|37
|Ματ Ράιαν
|1.98 μ.
|17 Απριλίου 1997
|G
|44
|Λάντρι Σάμετ
|1.93 μ.
|13 Μαρτίου 1997
|F/C
|32
|Καρλ-Άντονι Τάουνς
|2.13 μ.
|15 Νοεμβρίου 1995
|F
|28
|Γκερσόν Γιαμπουσέλε
|2.03 μ.
|17 Δεκεμβρίου 1995
Ράπτορς: Η πεντάδα της φιλοδοξίας
Oι Ράπτορς βρίσκονται σε μια σεζόν-αίνιγμα που πολλά θα εξαρτηθούν από την απόδοση των κορυφαίων παικτών τους. Υπάρχει ταλέντο στον Καναδά και είναι ικανό να βάλει την ομάδα στην postseason. Ο Σκότι Μπαρνς συνεχώς εξελίσσεται και έχει γίνει ηγέτης της ομάδας, ενώ οι Ίνγκραμ, Μπάρετ, Κουίκλι και Πελτλ συνθέτουν μια πεντάδα μαζί με τον Μπαρνς που δεν γίνεται να υποτιμήσεις. Έχουν την ποιότητα να παλέψουν για τα playoffs, αλλά φέτος η Ανατολή είναι περίεργη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που αποτελεί ερωτηματικό είναι ο πάγκος τους και εκει υπάρχει θέμα ποιότητας, αλλά και ποσότητας σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες της ανατολικής περιφέρειας.
Αστέρι: O Σκότι Μπαρνς είναι δίχως αμφιβολία ο franchise player των Καναδών. Ένα παιδί που συνεχώς βελτιώνεται και έχει το επιθετικό πακέτο για να ηγηθεί για άλλη μια σεζόν. Τίμιος και στον αμυντικό τομέα θέλει να οδηγήσει τους Ράπτορς στα playoffs και θα το παλέψει με όλη του τη δύναμη.
Προπονητής: Ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς που αποτελεί έναν εκ των ανερχόμενων προπονητών στη λίγκα. Βρίσκεται στον πάγκο των Ράπτορς από το 2023 και φέτος έχει τις προϋποθέσεις για να φτιάξει ένα σύνολό που θα διεκδικήσει μια θέση στα playoffs. Ήταν assistant σε Θάντερ, Γκρίζλις και Σανς πριν αναλάβει τους Ράπτορς.
Πρόβλεψη: Θα παλέψουν για μια θέση στα playoffs και στο τέλος θα τα καταφέρουν έστω και δύσκολα. Ταβάνι τους όμως ο πρώτος γύρος.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Σκότι Μπαρνς, 38.6 εκατ. δολάρια
Μπράντον Ίνγκραμ, 38.1 εκατ. δολάρια
Ιμάνουελ Κουίκλι, 32.5 εκατ. δολάρια
Salary Cap: 198,697,987 εκατ. δολάρια
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|G
|30
|Ότσαϊ Αγκμπάτζι
|1.96 μ.
|20 Απριλίου 2000
|G/F
|4
|Σκότι Μπαρνς
|2.01 μ.
|1 Αυγούστου 2001
|G/F
|9
|Ρ.Τζ. Μπάρετ
|1.98 μ.
|14 Ιουνίου 2000
|F
|77
|Τζάμιζον Μπάτλ
|2.01 μ.
|10 Μαΐου 2001
|G/F
|1
|Γκρέιντι Ντικ
|1.98 μ.
|20 Νοεμβρίου 2003
|G
|24
|Τσάκι Χέπμπερν (TW)
|1.88 μ.
|9 Φεβρουαρίου 2003
|F
|3
|Μπράντον Ίνγκραμ
|2.03 μ.
|2 Σεπτεμβρίου 1997
|F/C
|54
|Σάντρο Μαμουκελάσβιλι
|2.06 μ.
|23 Μαΐου 1999
|G
|55
|Αλίτζα Μάρτιν (TW)
|1.88 μ.
|6 Δεκεμβρίου 2001
|F
|2
|Τζόναθαν Μόγκμπο
|2.06 μ.
|29 Οκτωβρίου 2001
|F
|12
|Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς
|2.01 μ.
|10 Ιουνίου 2005
|C
|19
|Γιάκομπ Πόελτλ
|2.13 μ.
|15 Οκτωβρίου 1995
|G
|5
|Ιμάνουελ Κουίκλι
|1.88 μ.
|17 Ιουνίου 1999
|G
|23
|Τζαμάλ Σεντ
|1.85 μ.
|24 Ιουλίου 2002
|G/F
|17
|Γκάρετ Τέμπλ
|1.96 μ.
|8 Μαΐου 1986
|G
|14
|Τζέικομπ Γουόλτερ
|1.96 μ.
|4 Σεπτεμβρίου 2004
Νετς: Δύσκολα τα πράγματα ξανά
Οι Νετς για άλλη μια σεζόν δεν διεκδικούν κάτι σπουδαίο. Οι εποχές που έκαναν κουμάντο οι Ίρβινγκ-Ντουράντ-Χάρντεν έχουν περάσει και πλέον το Μπρούκλιν είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να στοχεύσει ψηλά με το ρόστερ που έχει να διαχειριστεί. Θα στηρίξουν πολλά στον Καμ Τόμας στην περιφέρεια, αλλά και στους Κλάξτον και Πόρτερ στην ρακέτα, ελπίζοντας στο θαύμα. Δύσκολα θα μπορέσουν να πάνω πάνω από την 11η θέση με τις λίγες επιλογές που έχουν στη σύνθεση τους, σε μια σεζόν με αρκετές καλές ομάδες στην ανατολική περιφέρεια. Στην έδρα τους θα προσπαθήσουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και να πάρουν τις περισσότερες νίκες τους.
Αστέρι: Ο Καμ Τόμας. Ο περιφερειακός των Νετς θα πάρει πολλές ευθύνες και φέτος και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας. Καλός επιθετικά με μεγάλο ρεπερτόριο και όρεξη να βελτιώνεται συνεχώς. Αλλά στο Μπρούκλιν μοιραία τα φώτα δεν πέφτουν πάνω του, αφού η ομάδα δεν συγκρίνεται με τις υπόλοιπες διάσημες της Ανατολής.
Προπονητής: Ο Kαναδός Τζόρντι Φερνάντεζ βρίσκεται στην ομάδα από το 2024. Με τον Καναδά πήρε το χάλκινο στο Παγκόσμιο του 2023. Ήταν assistant σε Κινγκς και Νάγκετς πριν του εμπιστευτούν τη δουλειά στους Νετς. Έχει τρομερή προοπτική σαν προπονητής και το έργο του είναι δύσκολο σε μια ομάδα που μόνο με θαύμα θα καταφέρει να βρεθεί στην postsason τη σεζόν που διανύουμε.
Πρόβλεψη: Θα είναι μια από τις χειρότερες ομάδες στην Ανατολή και φέτος. Δεν πρόκειται να μπουν στα playoffs.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Μάικλ Πόρτερ, 38.3 εκατ. δολάρια
Νίκ Κλάξτον, 25.3 εκατ. δολάρια
Τέρανς Μαν, 15.5 εκατ. δολάρια
Salary Cap: 142,256,552 εκατ. δολάρια
|Brooklyn Nets Roster 2025
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|C
|33
|Νικ Κλάξτον
|2.11 μ.
|17 Απριλίου 1999
|F/C
|21
|Νόα Κλάουνι
|2.08 μ.
|14 Ιουλίου 2004
|G
|44
|Κόμπε Μπάφκιν
|1.93 μ.
|21 Σεπτεμβρίου 2003
|G
|8
|Έγκορ Ντέμιν
|2.03 μ.
|3 Μαρτίου 2006
|G
|10
|Τάισον Ετιέν (TW)
|1.83 μ.
|17 Σεπτεμβρίου 1999
|F
|7
|Χέιγουντ Χάισμιθ
|1.96 μ.
|9 Δεκεμβρίου 1996
|F
|9
|E. J. Λίντελ (TW)
|1.98 μ.
|18 Δεκεμβρίου 2000
|G/F
|14
|Τέρανς Μαν
|1.98 μ.
|18 Οκτωβρίου 1996
|G
|13
|Τάιρις Μάρτιν
|1.98 μ.
|7 Μαρτίου 1999
|F
|17
|Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ
|2.08 μ.
|29 Ιουνίου 1998
|G/F
|4
|Ντρέικ Πάουελ
|1.96 μ.
|8 Σεπτεμβρίου 2005
|G
|77
|Μπεν Σαράφ
|1.98 μ.
|14 Απριλίου 2006
|C
|20
|Ντέι'ρον Σαρπ
|2.08 μ.
|6 Νοεμβρίου 2001
|G
|24
|Καμ Τόμας
|1.91 μ.
|13 Οκτωβρίου 2001
|G
|88
|Νόλαν Τραορέ
|1.91 μ.
|28 Μαΐου 2006
|F
|1
|Ζάιερ Ουίλιαμς
|2.06 μ.
|12 Σεπτεμβρίου 2001
|F
|22
|Τζέιλεν Ουίλσον
|1.98 μ.
|4 Νοεμβρίου 2000
|F
|2
|Ντάνι Γουλφ
|2.11 μ.
|5 Μαΐου 2004
Σίξερς: Μόνιμη μάχη με τους τραυματισμούς των ηγετών
Οι Σίξερς είναι μια πονεμένη ιστορία τα τελευταία χρόνια. Αφού δεν κατάφεραν να φτάσουν σε ένα τίτλο στα καλύτερα χρόνια του Εμπίντ, δεν θα το κάνουν σίγουρα και φέτος. Ο Καμερουνέζος είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά και επιρρεπής στους τραυματισμούς, κάτι που φρενάρει την εξέλιξη της ομάδας. Το ίδιο ισχύει και για τον ποιοτικό αλλά ταλαιπωρημένο Πολ Τζορτζ που είναι πότε στην πεντάδα, πότε με πολιτικά λόγω τραυματισμών. Ελπίδα τους παραμένει ο Ταϊρίς Μάξεϊ που αναμένεται και φέτος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Φιλαδέλφεια δύσκολα θα μπορέσει να βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι και να είναι μια ευχάριστη έκπληξη στην ανατολική περιφέρεια.
Αστέρι: Ο Τζοέλ Εμπίντ. Όταν είναι υγιής ο Jojo, πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων σέντερ της λίγκας. Γενικότερα έναν εκ των πληρέστερων παικτών του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο. Τρομερό ρεπερτόριο στην επίθεση με παιχνίδι στο post, από μέση απόσταση, ακόμα και από το τρίποντο. Συνεπής και στην άμυνα με το μέγεθος του να τον βοηθάει πολύ σε κάθε φάση.
Προπονητής: Ο Νικς Νερς. Ο Καναδός βρίσκεται στην ομάδα απο το 2023 και παλεύει να τους επαναφέρει στην αφρόκρεμα της ανατολικής περιφέρειας, χωρίς όμως να έχει τα υλικά και το ρόστερ για να το πετύχει. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του το πρωτάθλημα που κατέκτησε με τους Ράπτορς του Λέοναρντ το 2019, νικώντας τους Γουόριορς στους τελικούς.
Πρόβλεψη: Αν και διαθέτουν 3-4 ποιοτικούς παίκτες δεν θα μπορέσουν να μπουν στην postseason. Δεν δείχνουν να θέλουν να αλλάξουν τη μοίρα τους.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Τζοέλ Εμπίντ, 55.2 εκατ. δολάρια
Πολ Τζορτζ, 51.6 εκατ. δολάρια
Τάιρις Μάξεϊ, 37.9 εκατ. δολάρια
Salary Cap: 201,026,989 εκατ. δολάρια
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|F
|25
|Ντόμινικ Μπάρλοου (TW)
|2.03 μ.
|26 Μαΐου 2003
|F
|17
|Εμόνι Μπέιτς
|2.03 μ.
|28 Ιανουαρίου 2004
|C
|30
|Αντέμ Μπόνα
|2.08 μ.
|28 Μαρτίου 2003
|F
|22
|Τζόνι Μπρούμ
|2.06 μ.
|19 Ιουλίου 2002
|G
|14
|Κένεντι Τσάντλερ
|1.80 μ.
|16 Σεπτεμβρίου 2002
|C
|1
|Αντρέ Ντράμοντ
|2.11 μ.
|10 Αυγούστου 1993
|G
|77
|Β. Τζ. Έτζκομπ
|1.93 μ.
|30 Ιουλίου 2005
|F
|19
|Τζάστιν Έντουαρντς
|2.01 μ.
|16 Δεκεμβρίου 2003
|C
|21
|Τζοέλ Εμπίντ (Τραυματίας)
|2.13 μ.
|16 Μαρτίου 1994
|F
|8
|Πολ Τζορτζ (Τραυματίας)
|2.03 μ.
|2 Μαΐου 1990
|G
|23
|Έρικ Γκόρντον
|1.91 μ.
|25 Δεκεμβρίου 1988
|G
|5
|Κουέντιν Γκράιμς
|1.93 μ.
|8 Μαΐου 2000
|G
|36
|Μάλκολμ Χιλ
|1.98 μ.
|26 Οκτωβρίου 1995
|G
|7
|Κάιλ Λάουρι
|1.83 μ.
|25 Μαρτίου 1986
|G
|0
|Τάιρις Μάξι
|1.88 μ.
|4 Οκτωβρίου 2000
|G
|20
|Τζάρεντ ΜακΚέιν (Τραυματίας)
|1.91 μ.
|20 Φεβρουαρίου 2004
|G/F
|9
|Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ
|2.03 μ.
|9 Δεκεμβρίου 1995
|G
|45
|Χάντερ Σάλις (TW)
|1.96 μ.
|26 Μαρτίου 2003
|F
|38
|Σεντ Τόμας
|2.01 μ.
|1 Μαΐου 2003
|F
|33
|Τζαμπάρι Γουόκερ (TW)
|2.01 μ.
|30 Ιουλίου 2002
|F
|12
|Τρέντον Γουότφορντ
|2.03 μ.
|9 Νοεμβρίου 2000